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الأوقاف تعلن اعتناق 29 شخصا للإسلام في أغسطس

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 06:21 م بتوقيت مسقط

الأوقاف تعلن اعتناق 29 شخصا للإسلام في أغسطس

 

 مسقط – الرؤية

أعلنت دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وحسب الوثائق المُعتمدة التي يصدرها مكتب الإفتاء أنَّ عدد الذين أشهروا إسلامهم في شهر أغسطس الماضي بلغ 29 شخصاً، حيث جاءت الفلبين في المرتبة الأولى بإعلان 16 شخصاً إسلامهم، بينهم 15 امرأة ورجل واحد، فيما جاءت أوغندا في المرتبة الثانية من حيث الداخلين في الإسلام حينما بلغ عددهم 7 نساء، أما الهند فكان عدد الداخلين منها في الإسلام رجل وامرأة ومن جنسيات أخرى بلغ عددهم 4 ثلاث من النساء ورجل واحد، ليصبح مجموع الذين دخلوا في الإسلام خلال شهر أغسطس 29 شخصًا.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافي في توعية وتبصير مختلف الجاليات من خلال البرامج والأنشطة التوعوية المختلفة.

 

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