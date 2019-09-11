ظهور مغاير لليمن في "التصفيات الآسيوية".. ومدرب السعودية: المواجهة كانت "صعبة"

الدوحة - الوكالات

اعترفَ هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، أنَّ فريقه خاضَ مُواجهة صعبة في المباراة التي تعادل فيها مع اليمن 2-2 على استاد البحرين الوطني في المنامة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتقدَّم اليمن مرتين عبر هدفي محسن محمد (8) وعمر الضاحي (37)، لكن منتخب السعودية أدرك التعادل من خلال هدفي هتان باهبري (23) وسالم الدوسري (48).

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي: كانت المباراة صعبة في مجرياتها، لم نتمكن من الظهور بشكل مميز في الشوط الأول، لكننا تمكنا في الشوط الثاني من اللعب بشكل أفضل وتعديل النتيجة، رغم أن هدفنا كان تحقيق نقاط المباراة كاملة. وأضاف: عملنا طوال الأسبوع الماضي بشكل مكثف، ولم نُغير الكثير على مستوى طريقة اللعب؛ لذلك لا بد من مضاعفة الجهد وزيادة العمل لتحقيق أهدافنا.

وقال هتان باهبري صاحب الهدف الأول للسعودية: مستاؤون من نتيجة المباراة، وبالتأكيد الشارع السعودي سيكون مستاءً من النتيجة أيضاً. وأوضح: لعبنا بشكل جيد، لكن لا أعرف ما الذي حدث لنا في هذه المباراة.

وفي المقابل، أبدى سامي النعاش مدرب منتخب اليمن الأول لكرة القدم، سعادته بالتعادل مع الأخضر السعودي واصفا النتيجة بأنها مكسب كبير لمنتخبه وخسارة للمنتخب السعودي الذي عدَّه من أفضل المنتخبات الآسيوية. وأوضح النعاش -في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء- قائلا: المباراة كانت متكافئة بين الطرفين، والمنتخب السعودي كان أكثر استحواذا، ولكننا فرضنا هيبتنا، وتقدمنا مرتين في المباراة.

وأشار مدرب اليمن إلى أنَّ استعداداتهم للتصفيات لم تتجاوز الشهر ونصف الشهر، موضحًا أن التحضيرات بدأت من بطولة غرب آسيا. وقال عمر الضاحي صاحب الهدف الثاني لليمن: هذه النتيجة رسالة واضحة لكل الفريق في المجموعة بأن فريقنا جيد. وتابع: قدمنا مستوى جيد أمام السعودية ونجحنا في تحقيق نتيجة جيدة، سوف نقاتل حتى النهاية من أجل إبقاء فرصتنا بالمنافسة.

وتُقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 10 أكتوبر؛ حيث تلتقي السعودية مع سنغافورة في البريدة، وأوزبكستان مع اليمن في طشقند. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.