الأربعاء, 11 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

رجل بلا بيت

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

رجل بلا بيت

 

تامر الهلالي | مصر

 

أنا رجل بلا بيت

احياناً اموه على ذلك بان ادعي ان لي عدد من البيوت

أنا من قررت هذا

لاحظت أننا جميعاً نرتكب هذا الخطأ الفادح

نكتب عناويننا بشكل روتيني في الاوراق الرسمية

و نمنحه للاصدقاء

بل و ندع زوجاتنا وابنائنا يسكنون معنا

ولكن تلك حتمية بيولوجية واجتماعية لامفر منها

 

قررت الا اسرف في المكوث هناك

في تلك الشقة التي تقع بحي عين شمس بالقاهرة

وألا أمنح عنواني لأحد كلما امكن ذلك

 

للألم طرقه في الإطلاع على الأوراق الرسمية

و تمزيق قلوب الأصدقاء وألسنتهم و الإنصات للعناوين

يدونها في ضلوعه

الألم يستطيع ان يختبيء

يدخل وراءك المنزل

هو بطبيعة الحال يستطيع التخفي

ثم يسدد إليك من مأمنك

ضربات فادحة

 

هذا ما حدث معي في كل البيوت التي سكنتها

في الغربة او في الوطن

في غرف النوم

وغرف المعيشة

و في غرفة القراءة والكتابة

حيث رائحة الحبر والورق

تسيل لعاب ذلك الجرذ المسمئ بالألم

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو والصور.. "أبل" تكشف عن "آيفون" الجديد بـ3 كاميرات

منوعات - تكنولوجيا

بالفيديو: نتنياهو "يهرب" من تجمع انتخابي تعرض لقصف صاروخي

دولي - أخبار

السلطنة تحتضن "منتدى الابتكار التقني في التعليم" الإثنين المقبل.. ومسابقة للشباب المتبكرين ضمن الفعاليات

المحليات - أخبار

المشاركة الإيجابية في الانتخابات ضمان لتطور التجربة الديمقراطية

المحليات - أخبار

الخميس.. آخر فرصة للقيد في السجل الانتخابي

المحليات - أخبار

إرجاء السماح لمواطني مجلس التعاون بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية في غير دولهم

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

عودة التعليم المسائي

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة