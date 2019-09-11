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السلطنة تشارك في ورشة خليجية حول التخطيط العمراني ببروكسل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في ورشة خليجية حول التخطيط العمراني ببروكسل


مسقط - الرؤية
تشارك السلطنة في ورشة التخطيط العمراني والتي تقام في مقر بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة بروكسل خلال الفترة من 9- 11 سبتمبر الجاري، ويتم تنفيذها بمُشاركة أصحاب السعادة الوكلاء وكبار المسؤولين المعنيين بالبلديات والتخطيط العمراني والحضري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويترأس وفد السلطنة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية وبمشاركة المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان.
وتتضمن الورشة الإطلاع على التجارب في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي وتنفيذ زيارة للمديرية العامة للأقاليم والسياسات الحضرية في المفوضية الأوروبية، ومناقشة ما تمَّ خلال الزيارة وخلال الورشة لحصر التوصيات للاستفادة منها في استكمال تنفيذ دراسة إعداد الإستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون.
وتأتي مشاركة السلطنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الورشة والزيارة تنفيذًا لقرار أصحاب المعالي الوزراء في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

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