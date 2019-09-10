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بالفيديو .. 131 قتيلا وجريحا في الاحتقال بذكرى عاشوراء بالعراق

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. 131 قتيلا وجريحا في الاحتقال بذكرى عاشوراء بالعراق

بغداد - الوكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب بغداد.

وأفادت مصادر عراقية بانهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، وارتفاع حصيلة الحادث إلى 31 قتيلاً و100جريح.

وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.

وذكرت مصادر في فرق الإسعاف والدفاع المدني أن الأعداد الكبيرة للمشاركين في ذكرى عاشوراء أدت إلى حدوث اختناق وتدافع أثناء ما يعرف بـ"ركضة طويريج" عند أحد المداخل المؤدية إلى ضريح الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

 

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