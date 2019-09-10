السبت.. آخر فرصة للمشاركة في سحب جوائز "واحة عُمان"

مسقط – الرؤية

أعلنت "واحة عُمان" - علامة المياه المنتجة والمُوزَعة بواسطة شركة مياه الواحة- أسماء الفائزتين الأولى والثانية بالجائزة الكبرى ضمن سحوبات العرض الترويجي "اشترِ واربح". وفازت كل من مارينا ريجينالد سيكويرا وبوجا ناراياناسوامي بهاتفي سامسونج S10. وتم اختيار 171 فائزاً في كل سحب، ومن المقرر اختيار عدد أكبر من الفائزين في السحب الثالث. ويجري إخطار الفائزين بشكل فردي عن طريق البريد أو الاتصال أو البريد الإلكتروني.

وللدخول في سحوبات "اشترِ واربح" من واحة عُمان، يجب على الزبون شراء كتيب كوبونات 5 جالون من مياه واحة عُمان قبل 14 سبتمبر 2019. ويتضمن العرض تنظيم واحة عُمان سحبا واحدا كل شهر ولمدة ثلاثة أشهر، ومن المقرر إقامة السحب القادم بتاريخ 16 سبتمبر 2019. ويتأهل العملاء الذين لم يحالفهم الحظ للفوز بالجوائز في السحب السابق تلقائياً للسحوبات التالية خلال فترة العرض الترويجي. وكلما سارع الزبون بالانضمام إلى السحوبات، كلما ازدادت فرصته للفوز بأكثر من 510 جوائز مدهشة بما في ذلك الجائزة الكبرى هاتف سامسونج S10. كما يتم تقديم العديد من الجوائز المذهلة للفائزين مثل بطاقات إعادة تعبئة الرصيد من عمانتل، بطاقات وقود من نفط عمان، قسائم اللولو، باور بانك، أطقم أواني العشاء، كوبونات إعادة تعبئة مياه واحة عُمان وغيرها.

وقال إن جاناردن، مدير قسم العمليات - قطاع التصنيع، مؤسسة الزبير: في واحة عُمان ركزنا على تحسين الأفكار وبناء العلاقات وتعزيز القيمة. ولنكافئ عملائنا على ولائهم، يسرنا أن نقدم لهم عروضنا الترويجية. لا تعمل عروضنا على زيادة إيرادات الشركة فحسب، بل أيضاً تعمل على تعزيز العلاقات بين علامتنا التجارية والمستهلكين.

وقال إن إس إس سوبرامانيان، المدير العام لمجموعة شركة مياه الواحة: نالت واحة عُمان شرف الالتقاء بالفائزين وتقديم الجوائز للعملاء المحظوظين. إنها تجربة مميزة ونتطلع إلى تقديم المزيد من العروض ذات القيمة المضافة كما نطمح لتقوية العلاقات مع عملائنا.