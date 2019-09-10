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إلغاء رسوم تكرار العمرة

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:55 م بتوقيت مسقط

إلغاء رسوم تكرار العمرة

الرياض - الوكالات

قررت المملكة العربية السعودية، إلغاء رسوم تكرار العمرة والتي تقدر بنحو 2000 ريال سعودي.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، صدور القرار المتضمن "إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن وزير الحج والعمرة قال إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".

 

 

 

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