مجلس إدارة "التأمينات" يستعرض الفرص الاستثمارية

مسقط - العمانية

عَقَد مجلسُ إدارة الهيئة التأمينات الاجتماعية اجتماعه الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أصحاب السعادة، وأعضاء المجلس.

وتمَّ خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات المرفوعة له بشأن الاستثمار في عدد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، التي تهدف لرفع العوائد الاستثمارية، وتعزيز مركز الهيئة المالي. واطلع مجلس الإدارة على الأداء العام لاستثمارات الهيئة خلال الفترة الماضية. واستعرضَ المجلسُ -خلال اجتماعه- عددًا من التقارير الأخرى والمتعلقة بمتابعة آليات التنفيذ؛ حيث اطلع على الموقف التنفيذي لمشاريع المرحلة الثانية من الخطة الإستراتيجية (2016-2020)، والتقرير المعد حول متابعة الالتزام بملاحظات الأجهزة الرقابية، وكذلك أداء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة. واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة بعض المقترحات المرفوعة إليه بشأن تطوير العمل بالهيئة، والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.