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"يخلق من الشبه 40".. يقابل "توأمه" في حفل زفاف!

الإثنين 09 سبتمبر 2019 10:58 م بتوقيت مسقط

"يخلق من الشبه 40".. يقابل "توأمه" في حفل زفاف!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

يمكن أن تكون حفلات الزفاف حدثًا لعواطف مختلطة بين المدعوين، وقد يلتقي المرء مع صديق انقطع الاتصال به منذ فترة طويلة أو حتى شخص لم يكن على وفاق معه في المدرسة الثانوية، ومع ذلك، يجب أن يكون التركيز دائمًا على الاحتفال بالعروسين لأن هذا هو يومهم المميز.

لكن ثمة مفاجآت تقع في مثل هذه المواقف، فبحسب موقع "وورلد أوف باز"، نشر شاب يدعى أمير الفقيف على فيسبوك مقطع فيديو لشخص "يشبهه تماما" التقى به في حفل زفاف كان مدعوا له، ومن المثير للدهشة أن "الشبيه" كان يرتدي نفس القميص الأحمر ونفس النظارة بل وله نفس الرأس الأصلع!

وبدا في الفيديو أن أمير وشبيهه "تؤام"، وسارع أمير إلى توثيق هذا الحدث الفريد وانتشر الفيديو على فيسبوك، وتنوعت التعليقات ما بين عدم التصديق والإشارة إلى وجود خدعة بطريقة ما وبين تهنئة أمير بالعثور على شبيهه في هذا العالم الواسع.

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