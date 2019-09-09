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"العمانية للفنون التشكيلية" تنظم المعرض السنوي للفنون الرقمية .. اليوم

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:58 م بتوقيت مسقط

"العمانية للفنون التشكيلية" تنظم المعرض السنوي للفنون الرقمية .. اليوم

 

مسقط - الرؤية

تنظم الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة من المعرض السنوي للفنون الرقمية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزارعة والثروة السمكية، بمقر الجمعية بحي الصاروج يوم.

ويعد هذا المعرض الذي تنطلق نسخته الرابعة مسابقة سنوية فنية في مجال الفنون الرقمية، تشجيعاً للمبدعين في هذا المجال بالسلطنة، ويهدف لإثرء الساحة التشكيلية وإبراز المواهب وإتاحة الفرصة لها لتتفاعل مع الحراك التشكيلي باعتبار هذا المجال جزءا لا يتجزأ من الفنون التشكيلية.

ويحوي المعرض أكثر عن  90 عملا فنيا.

كما تهدف الجمعية من خلال معارضها السنوية إلى خلق مساحات فكرية خصبة تتضمن مختلف التجارب الفنية المعاصرة، فاتحة بذلك للفنان التشكيلي منابر إبداعية يستطيع من خلالها إبراز قدراته بما يتواكب مع الحراك الفني العالمي في شتى المجالات الفنية بما فيها من الموروث الثقافي والحضاري العمُاني، من خلال جسور التواصل التي تمدها بين الجمهور والفنان التشكيلي بكل ما هو مستجد في الساحة التشكيلية العمانية لحفز الذائقة الفنية وإيجاد فرص لتحقيق النجاحات، وإثبات الذات.

وتشمل مجالات المسابقة كلا من تصميم الملصق الإعلاني) Poster ) الرسوم المتحركة Animation) )

 ومحور المسابقة هو توظيف وتجسيد الموروث الفكري والمادي العمُاني والتراث الإسلامي لإبراز الهوية العمُانية.

 

 

 

 

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