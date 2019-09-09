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"ومضة في إرث سمد الشأن" ندوة تراثية بولاية المضيبي

الإثنين 09 سبتمبر 2019 08:58 م بتوقيت مسقط

"ومضة في إرث سمد الشأن" ندوة تراثية بولاية المضيبي

 

المضيبي - وليد بن خلفان الحسني

عقدت بمدرسة الشموس بنت النعمان الأنصارية للتعليم الأساسي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية ندوة بعنوان "ومضة في إرث سمد الشأن"، وذلك ضمن فعاليات جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البئية المدرسية، برعاية الشيخ عبد العزيز بن أحمد المياسي نائب والي المضيبي وبحضور طلال الشعيبي مدير إدارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية والدكتور علي العامري مدير مكتب الإشراف التربوي بالمضيبي وعدد من مشايخ وأعيان الولاية .

تضمنت الندوة تقديم لمحة ثقافية شاملة لأهم المعالم الأثرية والتراثية في النيابة قدمها الدكتور ناصر الندابي، بعد ذلك قدم الباحث هلال بن عامر الهاشمي الورقة الثانية تناول فيها آثار نيابة سمد الشأن والقرى التابعة لها من قلاع وحصون وأبراج وأفلاج واختتم حديثه بعدة توصيات، أما الورقة الثالثة تناولت دور التراث في تعزيز قيم المواطنة وتحدث فيها علي بن أحمد الحبسي عن الدور الذي تضيفه المواقع الأثرية في تعزيز قيم المواطنة في الجانب الاقتصادي والثقافي، وقدم الباحث سند المحرزي الورقة الأخيرة تحدث فيه هن أهم العلماء في نيابة سمد الشأن ودورهم في نشر العلم والمعرفة في عمان بعدها تطرق إلى عدد من نساء عمان اللاتي برزن في تلك الفترة، ومن ثم قام راعي الندوة بافتتاح معرض المدرسة تضمن عددا من الفخاريات والمقتنيات التقليدية، وفِي الختام تم تكريم المؤسسات والشركات والمشاركين والداعمين الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الندوة .

 

 

 

 

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