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إيران تعلق على إسقاط "المسيرة الإسرائيلية"

الإثنين 09 سبتمبر 2019 05:58 م بتوقيت مسقط

إيران تعلق على إسقاط "المسيرة الإسرائيلية"

طهران - الوكالات

قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان: "إن تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار".

وفي أول تعليق على إسقاط "حزب الله" لطائرة إسرائيلية مسيرة فوق الأجواء اللبنانية، قال عبد اللهيان، إن إسقاط "حزب الله" الطائرة الإسرائيلية المسيرة، رد مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الاثنين، واقعة إسقاط طائرة مسيرة في جنوب لبنان.

وقال البيان: "سقطت طائرة مسيّرة صغيرة في لبنان، في مهمة عادية". وأكد: "لا خطر لتسرب معلومات منها"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.

وبحسب قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان، مضيفة أن "حزب الله" أعلن أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

 

 

 

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