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البحرين تشتكي قناة الجزيرة

الإثنين 09 سبتمبر 2019 02:52 م بتوقيت مسقط

البحرين تشتكي قناة الجزيرة

عواصم - الوكالات

تقدمت مملكة البحرين لجامعة الدول العربية بشكوى ضد قناة الجزيرة بعد بثها فيلما منتصف شهر يوليو الماضي ضمن برنامج "ما خفي أعظم".

وأوضحت مصادر أن الشكوى البحرينية ضد الجزيرة رفعت إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر غدا الثلاثاء في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي البحريني المعارض عادل مرزوق –في مقابلة مع الجزيرة- إن البحرين تتقدم بشكواها ضد القناة إلى جهة غير مختصة، في إشارة إلى اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وردت الجزيرة على الشكوى قائلة، إن برنامج "ما خفي أعظم" كشف في أحدى الحلقات عن وجود مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين.

وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط.

 

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