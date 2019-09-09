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أول تصريح للأمير عبد العزيز بن سلمان بعد توليه منصب وزير الطاقة

الإثنين 09 سبتمبر 2019 01:24 م بتوقيت مسقط

أول تصريح للأمير عبد العزيز بن سلمان بعد توليه منصب وزير الطاقة

الرياض – الوكالات

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع منتجي النفط الآخرين، داخل منظمة "أوبك" وخارجها، من أجل استقرار وتوازن الأسواق العالمية.

وأكد عبد العزيز بن سلمان على أهمية قطاع الطاقة ضمن خطة التحول الاقتصادي "رؤية المملكة 2030"، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

وهذا أول تصريح للوزير الجديد، بعد أدائه القسم وزيرا للنفط أمس أمام العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز.

وعين العاهل السعودي نجله الأمير عبد العزيز، في منصب وزير الطاقة، خلفا لخالد الفالح.

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