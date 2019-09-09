بالفيديو: إعصار فاكساي يضرب اليابان .. وسفارة السلطنة بطوكيو تحذر

طوكيو – الوكالات

ضرب إعصار فاكساي منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين برياح مدمرة وأمطار غزيرة، ما أدى إلى تعطيل النقل والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ووصل فاكساي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا قبل الساعة 5 صباحًا بقليل، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن العاصفة كانت تتجه إلى اتجاه شمال شرقي البلاد بسرعة 25 كيلومترا في الساعة وبلغت السرعة القصوى للرياح المصاحبة 144 كيلومترا في الساعة وعواصف شدتها 216 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت الوكالة تحذيرات من حدوث "رياح عنيفة وعواصف مطيرة شديدة" وانهيارات طينية وفيضانات وأمواج عالية في منطقة طوكيو وشمال شرقي اليابان.

وقالت شركة طوكيو إلكتريك باور إن الكهرباء انقطعت على أكثر من 900 ألف أسرة في منطقة طوكيو الكبرى ومحافظة شيزوكا.

وأعلنت شركة سكة حديد شرقي اليابان تعليق جميع خدمات القطارات في منطقة طوكيو الكبرى حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية أنه تم إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران مقررة اليوم الاثنين بعد إلغاء 135 رحلة يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك توقعات بهطول أمطار يصل منسوبها إلى 150 ملليمتر في شمال شرقي اليابان وما يصل إلى 100 ملليمتر لمنطقة طوكيو الكبرى ومنطقة كوشين بحلول صباح يوم غد الثلاثاء.

وكانت سفارة السلطنة بطوكيو قد أشارت إلى أنها تتابع بإهتمام كبير تطورات إعصار فاكساي وتهيب بجميع المواطنين الكرام في اليابان ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية ويمكن التواصل مع السفارة في أي وقت على الهواتف:

٠٨٠٤٠٧٢١٩٨٤

٠٨٠٣٣٥٣١٥٠٠

٠٨٠٣٤٣٤٤٤٣٩

مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.