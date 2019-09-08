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شهران مجانا من "أوريدو" لعملاء "سوبر فايبر" الجدد

الأحد 08 سبتمبر 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

شهران مجانا من "أوريدو" لعملاء "سوبر فايبر" الجدد

 

مسقط - الرؤية

أصبحَ بإمكان عملاء "Ooredoo" الاستمتاع أكثر بالإنترنت، وتقدم لهم شهرين مجاناً عند الاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي سوبر فايبر. ويسري العرض لمدة شهر واحد فقط حتى 5 أكتوبر المقبل، وسيتمكَّن العملاء الجدد المشتركين في باقات تصل إلى 20 ميجابت/ثانية بعقود لمدة 12 شهراً بقيمة 28 ريالا عُمانيا شهريًّا الاستمتاع بجميع مزايا هذه الخدمة فائقة السرعة ودفع اشتراك 10 أشهر فقط.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: أاهم توسيع شبكتنا للإنترنت المنزلي سوبر فايبر في توفير تجربة خدمة اتصالات رائعة وغير مسبوقة للمزيد من المنازل والمناطق في مختلف أنحاء السلطنة. وبإمكان عملاء سوبر فايبر الاختيار من بين تشكيلة مميزة من الباقات بقيمة مُخفضة، والحصول على قيمة أكبر لكي يتمكن جميع أفراد الأسرة البقاء على اتصال دائم لفترة أطول وبسرعات فائقة. لذا؛ أؤكد أن الآن هو الوقت المثالي للجميع لتجربة هذه الخدمة الرائعة.

ويُمكن للعملاء اختيار إحدى باقات سوبر فايبر التي تتناسب مع متطلباتهم المختلفة والاستمتاع بخدمة غير محدودة لتشغيل مقاطع الفيديو والتنزيل والتحميل بسرعات هي الأفضل من نوعها، وكل ذلك بقيمة مُخفضة. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل بإمكانهم أيضاً الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإضافات التي تمنحهم سرعات عالية تصل إلى ضعفين أو ثلاث أو أربع أضعاف، إضافة لخدمة التركيب المجاني ودقائق غير محدودة للخط الثابت ضمن شبكة Ooredoo وخصومات على المكالمات الدولية.

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