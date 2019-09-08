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أبحث عن نجاةِ

الأحد 08 سبتمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

أبحث عن نجاةِ

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

بطائرتي أدور بترهاتي

ومنغلقاً على مرّ الحياةِ

//

لتخترقَ التوجسَ في رحيلٍ

بدا جوا جهولا بالجهاتِ

//

على الشباك مصلوبٌ كأني

بعمق البحرِ أبحث عن نجاةِ

//

ضبابيّ الرؤى دربي مخيفٌ

بصندوقي هواجسُ معجزاتي

//

وأحلامٌ تضيق مع الليالي

لتصبحَ بعض بعضَ الترهاتِ

//

فبين عسايَ قد أصحو بجوٍّ

يُبشّرُ بالهبوط الى الفلاةِ

//

وبين اليأس من شمسٍ وعشبٍ

ومافي الريح غير الرعب آتي

//

أفتشُ عن دروبٍ آمناتٍ

وما أمنُ الحياة سوى المماتِ

//

على متنٍ كبرزخه حزينٍ

لأغسله دموعا من صلاتي

//

وأوقن أنّ موعدنا بصبحٍ

يقينا شعَّ رغمّ المعطياتِ

//

فصندوقي به مفتاحُ لغزٍ

يرى الأنوار حكرا بالتقاة ..

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