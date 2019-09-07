"دليل للنفط" تحصد جائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

مسقط – الرؤية

حصدت شركة دليل للنفط جائزة التميز في مجال إحلال وتوطين الوظائف، حيث تميزت الشركة بنسبة تعمين وصلت إلى 96%، وذلك خلال الحفل السابع عشر للشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش افتتاح الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مسقط مؤخرا.

وتؤكد نسبة التعمين المرتفعة بالشركة ثقتها في الكفاءات العمانية التي أثبتت جدارتها بالمساهمة الفاعلة في أعمال وأنشطة الشركة. وتسلّم الجائزة عبدالله بن أحمد الشنفري، نائب المدير العام التنفيذي بشركة دليل للنفط في المناسبة التي نظمت تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله البكري، وزير القوى العاملة، ومعالي الشيخ محمد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية ومعالي الدكتور عبد اللطيف آل الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتعمل "دليل للنفط" وفق استراتيجية مدروسة لترجمة التزامها بدعم وتطوير الموظفين العمانيين على كافة المستويات الوظيفية في الشركة. كما تسعى الشركة جاهدة لتوفير بيئة عمل مثالية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمحفزات الوظيفية والبرامج التطويرية لجذب الكفاءات والمهارات العمانية.

وشهدت نسبة التعمين ارتفاعا ملحوظا في الشركة خلال السنوات القليلة الماضية توافقا مع التوجهات والجهود الوطنية حيث استقبلت 50 خريجا وخريجة تم توظيفهم على مدار العامين المنصرمين ليضاف بذلك كوادر عمانية شابة إلى كوكبة الكفاءات العاملة لدى الشركة.

وتولي الشركة اهتماما خاصا بالتطوير والتدريب من خلال توفير برامج تخصصية لمواءمة متطلبات العمل والتطوير الوظيفي، كما يعد استثمارا متناميا للكفاءات العمانية في السوق الوظيفي العماني، وذلك إلى جانب التدريب الصيفي السنوي لطلبة الكليات والجامعات المحلية والخارجية حيث استفاد نحو 200 طالب وباحث عن عمل من التدريب العملي بما يساهم في رفع فرصهم للتوظيف وإعدادهم بشكل عملي للحياة الوظيفية المستقبلية.

ويرجع نجاح الشركة في تحقيق نسبة تعمين متميزة إلى شموليتها مختلف الوظائف الإدارية والفنية حيث بلغ عدد الموظفين العمانيين 570 مقابل 23 موظفا أجنبيا يعملون في مواقع الشركة في مسقط ومقر عملياتها بمنطقة الظاهرة. وتواصل دليل العمل لتعزيز جهودها في مجال التعمين وتطوير المواهب والخبرات المحلية.