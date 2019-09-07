آسيوي يعض زوجته حتى الموت

فارقت امرأة اندونيسية الحياة متأثرة بجروح خطيرة لحقت بها إثر تعرضها للعض في منطقة العنق، من قبل زوجها.

وذكرت وسائل إعلام اندونيسية أن المرأة التي كانت تعيش في قرية "توبوا" بمنطقة "كولاكا" في جزيرة سولاوسي، اصيبت بجروح خطيرة نقلت على اثرها إلى المستشفى ورغم المحاولات الطبية عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب إصابات خطرة نتيجة العض في منطقة حساسة في العنق، ولكن هذه الوسائل لم تذكر سبب إقدام الزوج على فعلته.

يذكر أن الشرطة الإندونيسية تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الجاني الذي يزعم أقاربه أنه يعاني من اضطرابات عقلية.