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بالفيديو والصور.. رصد ناقلة النفط الإيراني قبالة الساحل السوري

السبت 07 سبتمبر 2019 12:50 م بتوقيت مسقط

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عواصم – الوكالات

نشرت شركة الأقمار الصناعية "ماكسار تكنولوجي" صورا، قالت إنها لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" قبالة ميناء طرطوس في الساحل السوري.

وأظهرت الصور، الناقلة "أدريان داريا-1" تبحر بالقرب من ميناء طرطوس في الساحل السوري بتاريخ أمس 6 سبتمبر.

كما أظهرت بيانات تتبع السفن، أن الناقلة الإيرانية المذكورة كانت قد أطفأت أجهزة الرادار لديها في البحر المتوسط غرب سوريا، يوم الثلاثاء الماضي، منوهة بأن آخر إشارة (بث) أرسلتها الناقلة كانت يوم الاثنين الماضي، أثناء تواجدها بين قبرص وسوريا مبحرة باتجاه الشمال عند "الساعة 15:53 ​​بتوقيت غرينتش".

والناقلة التي كانت تدعى سابقا "غريس-1"، احتجزتها قوات سلطات مضيق جبل طارق في الـ4 من يوليو الماضي، بذريعة أنها تحمل النفط وفي طريقها إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لتفرج عنها لاحقا في 15 أغسطس الماضي بعد تلقيها تأكيدات رسمية من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.

وتضاربت الأنباء لاحقا بشأن الوجهة التي سلكتها هذه الناقلة التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا-1"، وسط تأكيد وسائل إعلام أمريكية أن الناقلة اتجهت إلى سوريا وقامت بتفريغ شحنتها هناك، الأمر الذي أكده مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون صباح اليوم السبت عبر صور نشرها في حسابه على "تويتر" قال تعقيبا عليها، إن الناقلة الإيرانية تتواجد حاليا قبالة ميناء طرطوس السوري.

 

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