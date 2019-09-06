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محادثات أمريكية فرنسية لحماية الملاحة بالخليج

الجمعة 06 سبتمبر 2019 02:32 م بتوقيت مسقط

محادثات أمريكية فرنسية لحماية الملاحة بالخليج

 

واشنطن – الوكالات

أعلن مسؤول أميركي رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، أن واشنطن متمسكة بنهج تشديد العقوبات على إيران لدفعها إلى التفاوض. كما أشار إلى عقد محادثات أميركية فرنسية في باريس من أجل تنسيق جهود حماية الملاحة في الخليج.

وقال إن "وزير دفاع الولايات المتحدة مارك إسبر سيبحث مع نظيرته الفرنسية، السبت، كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف قبل اجتماع إسبر مع الوزيرة فلورنس بارلي في باريس "ندرك اهتمام فرنسا بالمشاركة في حرية الملاحة وضمانها في الخليج، وسنتطلع إلى إيجاد طرق لتسخير واستخدام هذا الاهتمام للتنسيق بشكل أفضل مع مبادرتنا".

يذكر أن فرنسا كانت استبعدت الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات تمثلها إيران في مضيق هرمز لكنها دعت لتشكيل تحالف أوروبي.

إلى ذلك، قال جود ديري، أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه الرسمي: "إن الرئيس ترمب اتصل بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد اتفق الرئيسان على أنه من الضروري إكمال المفاوضات بشأن الضريبة على المبيعات الرقمية، فضلاً عن ضرورة الحد من تصرفات إيران التي تهدد حرية الملاحة والتجارة في الخليج".

وأضاف أن "الرئيس الأميركي أوضح لنظيره الفرنسي أن إلغاء العقوبات الأميركية على إيران لن يحصل في هذه المرحلة".

 

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