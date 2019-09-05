الخميس, 05 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

تمت السيطرة بنجاح

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:08 ص بتوقيت مسقط

تمت السيطرة بنجاح

 

محمود لبد | فلسطين

في صباح اليوم التاسع والعشرين من آب، عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين 1997 ، في تمام الساعة الرابعة وثلاث عشر دقيقة فجراً، قد لا أحصي تفاصيلاً دقيقة عن ذاك اليوم، من سوء حظي أن الكثيرين يعلمون ما لا علم لي عنه، ومن حسن حظي أن ما تراكم علي من وقت كان الأفضل بالنسبة لي، لأن ما كان عليّ سماعه في طفولتي سمعته عندما نضجت، وهذا ما جعلني أرسم خارطة لكل شيء... حين شعّرَت أمي بأن موعد الغيمة التي صنعتها مع أبي لوضع صندوق في أحشائها كي يتسع لجنين جديد اقتربت على الانتهاء، فقد سيطر عليها الرعب لبضع ليالٍ في ساعة واحدة وتتجدد مع كل تنهيدة تطلقها من أنفاسي السرية، كان ما يتوجب عليها فعله أن تغادر بي إلى أقصى بلدة وجهت صوتها تجاه طريقها بمقدار آخر صرخة عبرت عن معاناتها وأوجاعها، كان ذاك الصباح مليء بالحزن والدهشة في آن معا، إذ كان لأمي تسعة عشر ليلة من الأرق، لم تشم رائحة للنوم إلا لماماً من الدقائق، كانت تسرق الهدوء من توزيعة ملامحي، إذ كانت تحاور أبي عن رؤيتي في منامها القليل، كانت تصف لون شعري.. يبدو أنه يتطاير كالحرير مثل جده.. له غمازتين واسعتين يضيئان وجهه.. يمتلك ضحكة عريضة مثل أبيه، قالت سيكون عنيدا مثلي وتبسمت، فثار أبي، صار حزينا مبتل بدمعتين غسلتا وجهه، ثم أتبعت حديثها قائلة: سيكون طموحا مجازفا مثلك، سيطرق كل الأبواب ليحصل على منفذ ليخرج من عثرات العالم القذر، ففرح أبي، وذهب مسرعا ليحضر ثلاث أطباء ليشرفوا على عملية الإنجاب، تعرضت أمي لحرب قاسية توارت لثلاث ساعات وسبعة عشر دقيقة، إذ تحملت مشاق ثورة شعب بأكمله في بضع هذا الوقت، كانت محاولة ولادتي أعجوبة من عجائب السماء، حيث أخبرتني أمي بأنهم أحضروا جهازين لشفط الجنين حينها وطاقم أطباء يشرفون على العملية تلك، فجأة وبقدرة واحد أحد.. خرجت ماسكا بالحبل السري بيدي، كالقرد حين يتسلق بالأشجار ويبقى متشبثا خشية أن يسقط، إذ دُهش الطبيب ومساعدته والممرضة الجميلة... واستيقظ البعض إثر صوت ناشب من أعماقي وسمعت أمي صوت امرأة مريضة في الطابق الثالث من البناية، غرفة 97 تزغرد بكامل عافية وارتياح، كان يبدو أن أمي أيقظت المشفى ست مرات وفي المحاولة السابعة أدرك الجميع بأن أمي قد نجت وجنينها الشقي تمت السيطرة عليه بنجاح.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أبريل 2017

السيطرة على حريق في روي

المزيد

30 أبريل 2015

السيطرة على حريق قرب "تشرنوبل"

المزيد

21 مايو 2018

السيطرة على حريق بمنزل في صور

المزيد

28 يناير 2018

السيطرة على حريق بمنزل في العامرات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البكري يكرم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بدول الخليج

الاقتصاد - محلي

59 منشأة فندقية وسياحية بجنوب الشرقية توفر 1322 غرفة و2073 سريرا

الاقتصاد - محلي

26 فرصة للفوز بجوائز مسابقة "في عُمان" لتعزيز السياحة الداخلية عبر "التواصل الاجتماعي"

الاقتصاد - محلي

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي يقفز إلى المرتبة 14 على مستوى العالم.. ويحقق توقعات "استراتيجية 2020"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة