الخميس, 05 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أضف ما تشاء لهذه القصيدة

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

أضف ما تشاء لهذه القصيدة

 

أكرم صالح الحسين | دمشق

 

أضف ما تشاء

لهذه القصيدة

فإنها مشرعة السهول

للجياد الغارقة

في الركض

كل الجهات صارت

حلبات سبق"

الأيام تركض

النساء تجدل الوقت

والرجال البلهاء

يتعاطون حبوب الوطن

يكنسون ساعات العمل

وكأنهم الريح"

 

أضف ماتشاء

لهذه القصيدة

فهي قابلة للتمدد

والإستطالة

كأي قانون يحكم

هذه البلاد

أو كأي عضو ؟

في غابة يحكمها

قانون الشجر "

 

أضف ماتشاء

لا تخف

فأبواب القصائد

ليس لها حراس

ولا يدخلها سوى المجانين

وكأي عاشق

تستطيع ببساطة

أن تصرخ

             تصرخ

تصرخ بأعلى وجعك

بأنك تريد بيتا

وسريرا

وأقلاما للرسم

وحذاءا جديدا للهرب

من القهر “

 

كل شيء

قابل للتأويل

أما نحن

(أقصد المجانين )

الغارقون في شوارع

هذه المدينة

المتخمة بالفساد

الضاربون جذورنا

في عمق الفقر

والبحث عن الرغيف

فما زلنا نتكاثر

كتلك الأوبئة

ونضحك "

 

أضف ما تشاء

جرحا جديدا

أو موتا جديدا

فلن يدخل إلى هنا

غير من هم مثلك

ومثلي

(ونحن سريعون بما يكفي

 للهرب من الكلاب

 المدربة على أصطياد البشر )

لا تبتسم

قف بصمت

انظرْ خلفك

وأمامك

وتابع طريق

موتك ..!

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 فبراير 2018

حين أدخل القصيدة

المزيد

16 يناير 2019

القصيدة النـُّونـيـَّة

المزيد

08 أغسطس 2018

نادلة القصيدة.. أنا

المزيد

18 مارس 2018

خنجر القصيدة في قلبك

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البكري يكرم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بدول الخليج

الاقتصاد - محلي

59 منشأة فندقية وسياحية بجنوب الشرقية توفر 1322 غرفة و2073 سريرا

الاقتصاد - محلي

26 فرصة للفوز بجوائز مسابقة "في عُمان" لتعزيز السياحة الداخلية عبر "التواصل الاجتماعي"

الاقتصاد - محلي

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الدولي يقفز إلى المرتبة 14 على مستوى العالم.. ويحقق توقعات "استراتيجية 2020"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة