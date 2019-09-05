وصية إلى ابنتي

أشرف قاسم| عضو اتحاد كتاب مصر
صغيرتي
التي تخب في لفائف الحنانْ
إليك يا حبيبتي وصيتي !
في عالم تحيطه الدماء والنيران
ولم يعد للحب يا صغيرتي مكانْ
أوصيك بالوطن ..!
أوصيك بالإنسانْ ..!
أوصيك يا صغيرتي
أن تجعلي السلام مبدأ الحوارْ
فالحب يا صغيرتي
يمهد الدروب للنهارْ
ويفتح القلوب للخضارْ
ولتجعلي الكتاب
أول الطريق للقمرْ
لا تقطفي الزهرْ
ولتعشقي المطرْ
فإنه يغسلنا
من جفوة البشرْ
ولتسألي الذين قدموا أرواحهم
هدية إلى الوطن
إن استطعت يا صغيرتي سؤالهم
_ رخيصة أرواحكم
تلك التي تقدمونها إلى الوطنْ ؟
ستقرئين ردهم
يطل من عيونهم
_ بل غالية
لكنها مهما غلت
فلن تكون يا بنيتي
أغلى من الوطنْ
ولتسألي الذين يسهرون
في المصانعْ
وجندنا الذين يسهرون
يردعون كل طامعْ
والعاملين في المزارعْ
_ لماذا أنتمو هنا ؟
ستقرئين ردهم يطل من عيونهم
_ لأجل رفعة الوطنْ
نموت يا حبيبتي
ليزدهي الوطنْ
نموت يا حبيبتي
ليزدهي الوطنْ !!