وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول الخليج يقرون تنفيذ مبادرات استراتيجية

مسقط- الرؤية

أقر أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الخامس أمس الأربعاء بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمسقط عددا من القرارات المتعلقة بالسماح بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية واستقدام العمالة في غير دولهم، وتقرير تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل، وأيضًا القرارات المتعلقة بالتنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي، والمواضيع المقدمة من الدول الأعضاء، ومشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020.

كما أقر أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية في اجتماعهم عددا من المقررات المتعلقة ببنود جدول أعمال هذا الاجتماع والمتمثلة في قرار المجلس الأعلى بشأن النظام العام الاسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والنظام العام الاسترشادي، واستفادة مواطني هذه الدول والمقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، واستراتيجية المجلس في مجال التنمية الاجتماعية، وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وأيضًا أهداف التنمية المستدامة 2030، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس، ودراسة الحماية القانونية من العنف الأسري في دول المجلس.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول المجلس، وتقرير الإعاقة في هذه الدول، ومشاركة مجلس التعاون في إكسبو 2020، والموازنة والمسائل الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي، إلى جانب مناقشة الاجتماع للمواضيع المقدمة من المملكة العربية السعودية للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية.