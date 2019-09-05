"أكاديمية بيئة" تقدم البرنامج المتقدم لاعتماد ممارسات الاستدامة المؤسسية

مسقط - الرؤية

أعلنت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" عن طرح أكاديمية "بيئة" حزمة من البرامج التدريبية الداعمة للاستدامة أهمها "البرنامج المتقدم لاعتماد ممارسات الاستدامة المؤسسية"، والموجّه لصنّاع القرار في كافة المؤسسات حول السلطنة، وذلك خلال الفترة من 19- 20 نوفمبر 2019م بفندق كراون بلازا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وتنعقد البرامج بالتعاون مع مركز التميز والاستدامة، إلى تعزيز مفهوم الاستدامة المؤسسية من خلال خلق قيمة للمبادرات وتطوير الاستراتيجيات الفعّالة في هذه المجال. ويهدف البرنامح في نسخته الثانية إلى استعراض أهم أدوات تعزيز الاستدامة المؤسسية والذي يأتي بالتعاون مع مركز الاستدامة والتميز (CSE)، وهي منظمة متخصصة في الاستشارات والتدريب والاستدامة العالمية مقرها شيكاغو.

وقال المهندس مهند بن يحيى آل جمعة مدير أكاديمية" بيئة" إن استعراض أدوات تعزيز الاستدامة المؤسسية يتم من خلال خلق قيمة للمبادرات وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في هذا المجال، إضافة إلى تزويد المشاركين بأحدث الأدوات والموارد العملية لتطبيق أو تحسين استدامة الشركات وتقييمات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، من أجل دفع المبادرات إلى المستوى التالي من خلال توليد القيمة وخلق استراتيجيات فعالة. وأوضح أنّه بناءً على النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى في شهر مايو الماضي من هذا العام، والذي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخاصة، فإن النسخة الثانية منه ستوفر إمكانية تتبع أحدث اتجاهات الاستدامة عند اتخاذ القرارات اللازمة للشركات.

وأشار آل جمعة إلى أن البرنامج موجه لمديري العموم، وخبراء المسؤولية الاجتماعية، والعلاقات العامة، والاتصالات، ومديري التسويق، ومديري الموارد البشرية والاستدامة والرؤساء التنفيذيين في الاستدامة البيئية الذين حققوا حتى الآن مستوى جيداً من المعرفة حول قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات.

يشار إلى أنه بعد الانتهاء من البرنامج سيحصل المتدربون على شهادة مهنية دولية كممارسين للاستدامة (CSR-P)، وعضوية في معهد الإدارة (CMI)، الذي يساعد على بناء القادة من خلال التدريب والتطوير الإداري والقيادي. وقد شاركت جهات عالمية معروفة في هذا البرنامج مثل (NASA ,Walmart, Panasonic) وغيرها من الشركات المعروفة عالميا؛ حيث يقام البرنامج للمرة الثانية في السلطنة.