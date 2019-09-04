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اكتشاف علاقة سببية بين "هرمون الجوع" و"ألزهايمر"

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:01 م بتوقيت مسقط

اكتشاف علاقة سببية بين "هرمون الجوع" و"ألزهايمر"

واشنطن - العمانية

توصَّل علماء في جامعة تكساس بالولايات المتحدة إلى أدلة تشير إلى أنَّ مقاومة هرمون "الجريلين"، والمعروف باسم "هرمون الجوع" في المخ، مُرتبط بالإعاقة الإدراكية وفقدان الذاكرة المرتبطة بمرض ألزهايمر(AD).

وقال الدكتور هينج دو الأستاذ في كلية العلوم البيولوجية في جامعة "تكساس": "ينتج هرمون الجريلين إشارات إلى الدماغ تعمل على تنظيم توازن الطاقة ووزن الجسم، وغالبًا ما يطلق عليه هرمون الجوع.. لكن هرمون "جريلين" متورط في التعلم والذاكرة.

وتمثل منطقة الحصين في الدماغ -التي تعد أساسية للتعلم والذاكرة والعواطف- واحدة من أوائل المناطق التي تعانى من موت الخلايا وتلفها في مرض ألزهايمر، بسبب تراكم سام لشظايا البروتين تسمى بيتا إميلويد. وأوضح الباحثون أن النتائج الجديدة المتوصل إليها تساعد في تفسير السبب في أن التجربة السريرية الأخيرة لمركب يسمى (MK0677) المصمم لتنشيط مستقبلات الجريلين في المخ، أثبت أنه غير قادر على إبطاء تقدم مرض ألزهايمر.

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