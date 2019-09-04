"بيتزا هت" تكافئ الأصدقاء والعائلة بعرضين جديدين

مسقط – الرؤية

تتميز "بيتزا هت" بتقديم تشكيلة أصناف البيتزا، والباستا، والحلويات، والسلطات، والمقبلات بوجود عروض مبتكرة لا يمكن مقاومتها. وأعلنت بيتزا هت عن إطلاق اثنين من عروض المنتجات الجديدة التي تجمع بين التنوع، والقيمة والمذاق الخيالي لهذا الموسم.

ويشمل العرض الأول "بيج بوكس" الأصناف المفضلة عند الزبائن: بان بيتزا متوسطة الحجم، وبيتزا على طريقة سان فرانسسكو متوسطة الحجم، ووجبة بطاطا ودجز، وست حبات من أجنحة دجاج بافالو، و3 حبات من خبز الثوم بالجبن، وجميعها بقيمة 6.900 ريال عماني غير شامل للضريبة. ويسري العرض على كافة الإضافات والنكهات ويتوفر في جميع منافذ بيع بيتزا هت في السلطنة وخدمات توصيل الطلبات للمنازل أو لتناولها خارج المطعم، ويسري العرض حتى 30 سبتمبر.

ويشمل العرض الثاني إطلاق علبة السلطة اللذيذة التي توفر أصناف سلطات بيتزا هت الشهية للزبائن ويمكن تناولها بكل أريحية في منازلهم أو أماكن عملهم، حيث يستطيع الزبائن اختيار ثلاثة أصناف من مجموع خمسة: السلطة الخضراء، سلطة الكرنب، سلطة البطاطس، سلطة الخضار، أو سلطة الذرة، جميعها بسعر 2.000 ريال عماني غير شامل الضريبة.

وقال ساشــن مالهوتــرا الرئيــس التنفيذي للعمليات لمجموعة لايف ســتايل من كيمجي رامــداس: نحرص على إيجاد أساليب مبتكرة تجعل تجربة عملائنا أكثر تميزا. ويرضي عرض البيج بوكس العملاء ويهدف لجمع العائلة والأصحاب للاجتماع على وجبة شهية توفر العديد من الخيارات. ويجمع العرض بين البيتزا والأصناف التي يعشقها زبائن بيتزا هت في بوكس يجعل أوقات الوجبات أكثر تشويقا.