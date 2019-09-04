الأربعاء, 04 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"بيتزا هت" تكافئ الأصدقاء والعائلة بعرضين جديدين

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

"بيتزا هت" تكافئ الأصدقاء والعائلة بعرضين جديدين

 

مسقط – الرؤية

تتميز "بيتزا هت" بتقديم تشكيلة أصناف البيتزا، والباستا، والحلويات، والسلطات، والمقبلات بوجود عروض مبتكرة لا يمكن مقاومتها. وأعلنت بيتزا هت عن إطلاق اثنين من عروض المنتجات الجديدة التي تجمع بين التنوع، والقيمة والمذاق الخيالي لهذا الموسم.

ويشمل العرض الأول "بيج بوكس" الأصناف المفضلة عند الزبائن: بان بيتزا متوسطة الحجم، وبيتزا على طريقة سان فرانسسكو متوسطة الحجم، ووجبة بطاطا ودجز، وست حبات من أجنحة دجاج بافالو، و3 حبات من خبز الثوم بالجبن، وجميعها بقيمة 6.900 ريال عماني غير شامل للضريبة. ويسري العرض على كافة الإضافات والنكهات ويتوفر في جميع منافذ بيع بيتزا هت في السلطنة وخدمات توصيل الطلبات للمنازل أو لتناولها خارج المطعم، ويسري العرض حتى 30 سبتمبر.

ويشمل العرض الثاني إطلاق علبة السلطة اللذيذة التي توفر أصناف سلطات بيتزا هت الشهية للزبائن ويمكن تناولها بكل أريحية في منازلهم أو أماكن عملهم، حيث يستطيع الزبائن اختيار ثلاثة أصناف من مجموع خمسة: السلطة الخضراء، سلطة الكرنب، سلطة البطاطس، سلطة الخضار، أو سلطة الذرة، جميعها بسعر 2.000 ريال عماني غير شامل الضريبة.

وقال ساشــن مالهوتــرا الرئيــس التنفيذي للعمليات لمجموعة لايف ســتايل من كيمجي رامــداس: نحرص على إيجاد أساليب مبتكرة تجعل تجربة عملائنا أكثر تميزا. ويرضي عرض البيج بوكس العملاء ويهدف لجمع العائلة والأصحاب للاجتماع على وجبة شهية توفر العديد من الخيارات. ويجمع العرض بين البيتزا والأصناف التي يعشقها زبائن بيتزا هت في بوكس يجعل أوقات الوجبات أكثر تشويقا.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 نوفمبر 2016

"بيتزا هت" تدشن بيتزا تويست الجبنية الجديدة بـ 3 نكهات

المزيد

01 أكتوبر 2015

متنزه مرح لاند يستضيف سيرك فيجاس بعرضين يوميا

المزيد

24 أكتوبر 2017

اختراق عيادة تجميل ببريطانيا وسرقة بيانات للمشاهير والعائلة المالكة

المزيد

12 يونيو 2019

احذروا وعود الأصدقاء!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تتويج "مواصلات" بجائزة التميز في إحلال وتوطين الوظائف

الاقتصاد - محلي

مطار مسقط الأكثر تحسنا في الشرق الأوسط

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. الكشف عن شعار مونديال قطر 2022

رياضة - دولي

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

دولي - أخبار

كشف أسباب توقف عمليات الإنشاء بمطار آل مكتوم بدبي

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة