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بالفيديو.. الإعصار "دوريان" يقتل 7 أشخاص

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 01:22 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الإعصار "دوريان" يقتل 7 أشخاص

عواصم - الوكالات

أعلن رئيس وزراء جزر البهاما، هوبير مينيس، أن عدد قتلى الإعصار "دوريان" وصل إلى سبعة أشخاص.

وقال مينيس في تصريحات للصحفيين، "يمكننا أن نتوقع تسجيل المزيد من الوفيات. هذه مجرد معلومات أولية".

وأضاف في إشارة إلى ميناء "جريت أباكو "الميناء عانى من أضرار تتجاوز 60 في المئة من مساحته، ومشيرا إلى مدينة الأكواخ المعروفة باسم "الطين والبازلاء": "لقد تم تدمير الطين أو تدميره تماما"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة يوم الثلاثاء لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته يوم الثلاثاء. وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه سيكون "قريبا بشكل خطر" من الساحل الشرقي لفلوريدا في الساعات الست والثلاثين القادمة، حيث صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون شخص.

ومع تعطل الهواتف -بما في ذلك خطوط الطوارئ- في جزيرتي أباكو والباهاما الكبرى وضع السكان قوائم لذويهم المفقودين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، ومقره مدينة ميامي، إن الأمواج الناجمة عن العاصفة كانت أعلى من المستويات العادية بما يتراوح بين 3.7 و5.5 متر.

وأضاف المركز أن الإعصار دوريان محمل برياح سرعتها 175 كيلومترا في الساعة ويتحرك في اتجاه الشمال الغربي وإنه على بعد 170 كيلومترا شرقي كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وطلب خبراء الأرصاد من سكان فلوريدا الاستجابة لأوامر الإخلاء الإلزامية السارية الآن في تسع مقاطعات على الأقل.

 

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