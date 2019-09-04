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مذكرة تفاهم بين السلطنة ومصر في مجال البترول والغاز الطبيعي

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين السلطنة ومصر في مجال البترول والغاز الطبيعي

القاهرة - العمانية

وقَّعت كلٌّ من السلطنة وجمهورية مصر العربية، أمس، مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز الطبيعي، وقَّع الاتفاقية من الجانب العماني سعادة الدكتور على بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن الجانب المصري معالي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

حَضَر توقيع مذكرة التفاهم العميد عبدالحميد السناني الملحق العسكري بسفارة السلطنة لدى مصر، والمستشار بدر البوسعيدي نائب مندوب السلطنة في جامعة الدول العربية، ونصر العبري الملحق الإعلامي في مصر، وعدد من المسؤولين بوزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية.

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