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مقدونيا الشمالية تتوقع بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في أكتوبر

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

مقدونيا الشمالية تتوقع بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي في أكتوبر

بليد (سلوفينيا) - رويترز

قالَ وزيرُ خارجية مقدونيا الشمالية، أمس الثلاثاء، إنَّ بلادَه تتوقع تحديد موعد لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، وتشعُر بالقلق من أنه إذا لم تبدأ المحادثات فقد يؤدي ذلك إلى إثناء منطقة البلقان عن إجراء إصلاحات.

وفي تصريحات لرويترز، قال الوزير نيكولا ديميتروف: إنَّ بَدْء مُحادثات الانضمام سيساعد في إقناع الشبان بعدم الهجرة والبحث عن "نمط حياة أوروبي" في مكان آخر. وغيرت الجمهورية اليوغوسلافية السابقة اسمها من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية هذا العام، لينتهي نزاع مستمر منذ أكثر من عقدين مع اليونان بسبب اسمها، ولتزيل بذلك عقبة أمام انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأوصتْ المفوضية الأوروبية رسميًّا في مايو ببدء المفاوضات مع مقدونيا الشمالية للانضمام للاتحاد الأوروبي. وكان البلد يأمل في تحديد موعد المحادثات في يونيو، لكن اللجنة ارجأت هذا القرار إلى أكتوبر. وقال ديميتروف: "تم حل القضايا الكبرى. ولو لم يكن هناك إدراك كاف لهذه الفرصة فهذا يعني عدم وجود آفاق لهذه المنطقة". وأضاف أنه يتوقع أن تصبح بلاده عضوا في حلف شمال الأطلسي في ديسمبر أو في مطلع العام المقبل، بعد أن وقع أعضاء الحلف معاهدة لانضمامها في فبراير. وتمر المعاهدة الآن بمرحلة المصادقة بين الدول الأعضاء.

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