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حمدوك يختار 14 وزيرا في أول حكومة للسودان منذ الإطاحة بالبشير

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:34 ص بتوقيت مسقط

حمدوك يختار 14 وزيرا في أول حكومة للسودان منذ الإطاحة بالبشير

 

الخرطوم - رويترز

قال مصدرٌ، أمس الثلاثاء، إنَّ رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك اختار 14 عضوا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

وتضمُّ الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وسيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية.

وقالَ عضوٌ في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم ينتمي لإعلان قوى الحرية والتغيير إنَّ أسماء عبدالله أختيرت وزيرة للخارجية، مضيفا أن إبراهيم البدوي أختير وزيرا للمالية. وأضافَ -شريطة ألا ينشر اسمه- أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

وستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات، وذلك وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية. وقالت وكالة السودان للأنباء إنَّه من المتوقع أن يعلن حمدوك التشكيل الكامل للحكومة خلال اليومين المقبلين.

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