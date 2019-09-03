الثلاثاء, 03 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

إعصار دوريان يهدد بهروب 2000 تمساح.. والسلطات تتدخل

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 10:22 م بتوقيت مسقط

إعصار دوريان يهدد بهروب 2000 تمساح.. والسلطات تتدخل

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أعلنت حديقة للحيوانات في فلوريدا تضم أكثر من 2000 تمساح أن الزواحف المفترسة لن تهرب خلال إعصار دوريان، في محاولة منها لطمأنة الجمهور الذي عبر عن خشيته من أن يتسبب الإعصار في هروب هذه الزواحف العملاقة، على ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية.

وقال مارك ماكهيو المدير التنفيذي لشركة جاتورلاند في أورلاندو في فيديو  نشر على فيسبوك إن المتنزه يستعد لوصول الإعصار بنقل أكثر من 100 من الطيور والثدييات، بما في ذلك الفهود والغزلان وطائر الفلامنجو داخل المباني المحمية. أما بالنسبة للتماسيح فقد قال "إنهم سيهتمون بأنفسهم". وفُسر الأمر بأن تلك الزواحف كالتماسيح وغيرها كانوا موجودين منذ حوالي 70 مليون سنة، وهذا الإعصار ليس أول إعصار لهم. وشرح كيف أن الزواحف تشعر بالتغير في الضغط الجوي وتغوص في قاع الأحواض وتعود للسطح من حين لآخر للتنفس. وفي ختام الفيديو طمأن الجمهور مازحا بأنهم لن يروا التمساح يسبح في الشوارع أو يجلس في حمام السباحة الخاص بهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أغسطس 2019

بالفيديو.. الاعتداء على بائعة سعودية والسلطات تتدخل

المزيد

18 يوليو 2018

بالفيديو.. سعودية تخنق طفلتها والسلطات تتدخل

المزيد

03 سبتمبر 2019

بالصور والفيديو: إعصار دوريان يقتل 5 بجزر الباهاما.. ويهدد مليونا على الساحل الأمريكي

المزيد

10 أغسطس 2019

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بنك الإسكان يوافق على 630 قرضا بقيمة تزيد على 26.8 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

"الإحصاء والمعلومات" ينفذ استطلاع ثقة المستهلك حتى 12 سبتمبر

الاقتصاد - محلي

5 آلاف ريال غرامة نشر الغسيل في الشرفات

المحليات - أخبار

دفعة جديدة من "حماة الحق" تلتحق بشرطة عمان السلطانية.. وبدء المراحل التدريبية والتطبيقات العملية

المحليات - شرطة

القيمة المحلية المضافة والتحول الرقمي أبرز محاور جلسات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي

الاقتصاد - محلي

بالصور والفيديو: إعصار دوريان يقتل 5 بجزر الباهاما.. ويهدد مليونا على الساحل الأمريكي

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام في قضية "التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة