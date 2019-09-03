إعصار دوريان يهدد بهروب 2000 تمساح.. والسلطات تتدخل

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أعلنت حديقة للحيوانات في فلوريدا تضم أكثر من 2000 تمساح أن الزواحف المفترسة لن تهرب خلال إعصار دوريان، في محاولة منها لطمأنة الجمهور الذي عبر عن خشيته من أن يتسبب الإعصار في هروب هذه الزواحف العملاقة، على ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية.

وقال مارك ماكهيو المدير التنفيذي لشركة جاتورلاند في أورلاندو في فيديو نشر على فيسبوك إن المتنزه يستعد لوصول الإعصار بنقل أكثر من 100 من الطيور والثدييات، بما في ذلك الفهود والغزلان وطائر الفلامنجو داخل المباني المحمية. أما بالنسبة للتماسيح فقد قال "إنهم سيهتمون بأنفسهم". وفُسر الأمر بأن تلك الزواحف كالتماسيح وغيرها كانوا موجودين منذ حوالي 70 مليون سنة، وهذا الإعصار ليس أول إعصار لهم. وشرح كيف أن الزواحف تشعر بالتغير في الضغط الجوي وتغوص في قاع الأحواض وتعود للسطح من حين لآخر للتنفس. وفي ختام الفيديو طمأن الجمهور مازحا بأنهم لن يروا التمساح يسبح في الشوارع أو يجلس في حمام السباحة الخاص بهم.