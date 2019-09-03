"بيئة" تتسلم خدمة إدارة قطاع النفايات في الوسطى.. والبداية بولاية الدقم

هيماء- الرؤية

بدأت أمس عملية نقل خدمة إدارة قطاع النفايات بمحافظة الوسطى إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، وذلك بالتعاون مع المختصين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وعدد من المؤسسات ذات الاختصاص.

ومن المقرر أن تبدأ عملية نقل الخدمة بمحافظة الوسطى من ولاية الدقم ثم تتبعها بقية الولايات، وسوف تستغرق عملية النقل ما بين 6 إلى 10 أشهر. وتتم عملية الإشراف على عملية نقل الخدمة من قبل فرق عمل تعنى بمختلف الجوانب الفنية لضمان نقل النفايات والتخلص منها باستخدام أفضل الممارسات؛ حيث تعد محافظة الوسطى آخر محافظة تستلمها الشركة من وزارة البلديات. كما ستنفذ على هامش عملية نقل الخدمة برامج توعوية تهدف إلى تعريف أبناء المحافظة على الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها شركة "بيئة" في إدارة النفايات.

وتشمل البنية الأساسية بمحافظة الوسطى مردما هندسيا في ولاية الدقم، ونقاط تجميع وتحويل النفايات في كل من ولاية الجازر وولاية هيماء. وحول ما يتعلق بالآلية التي ستنفذ بها خدمات نقل الخدمة، أكَّد المختصون أن الشركة قد تعاقدت مع شركة "النهضة وساجر للحلول البيئية" وهي شركة تضم تحالف شركات وتحظى بخبرات إقليمية ودولية واسعة في مجال إدارة النفايات. وستقوم هذه الشركة بعمليات التجميع والنقل والتخلص من النفايات في المردم الهندسي بالمحافظة، وستظل خدمات النظافة العامة تحت مسؤولية البلديات المختصة في المحافظة، ما يعني أن نقل الخدمة تتضمن عمليات التجميع، والنقل، والتخلص الآمن من مختلف أنواع النفايات والتي تستند في أداء خدماتها على التوزيع الديموغرافي في المحافظة. ويصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى ما يزيد على 32 ألفا من سكان المحافظة. وأكد الفنيون في شركة "النهضة وساجر للحلول البيئية" أن عملية إدارة القطاع ستدخل مرحلة جديدة؛ حيث سيتم نقل النفايات في شاحنات نقل حديثة، كما إنه قد تم توفير حاويات لفرز النفايات من المصدر، وهي حاوية لتجميع الورق وحاوية لتجميع البلاستيك وحاوية لتجميع النفايات الأخرى، موزعة في مختلف الأحياء السكنية والتجارية والمواقع السياحية حسب الكثافة السكانية في كل منطقة بحيث يتم نقل النفايات من ولايات المحافظة إلى المردم الهندسي في المحافظة، والاستفادة من النفايات التي فرزت من الحاويات المخصصة لذلك.

وتتماشى إستراتيجية إدارة النفايات الصلبة مع الإستراتيجية الأساسية للشركة وهي، معالجة الأضرار، وإعادة هيكلة قطاع النفايات الصلبة، وتطوير القطاع، ودعم الاقتصاد الوطني. ولا تتحقق هذه الإسترتيجية إلا عن طريق تطوير البنية الأساسية للقطاع من مرادم هندسية ومحطات لتحويل النفايات، حتى تتوقف عملية الطمر العشوائي في المناطق المفتوحة. عليه، تقوم "بيئة" بالتخطيط لهذه المشاريع وإنشائها، ومن ثم نقل خدمات إدارة النفايات من البلديات المختلفة إلى الشركة.

وفي هذا الإطار، يتم نقل خدمة إدارة النفايات من بلديات محافظة الوسطى إلى الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" حسب خطة نقل خدمة إدارة النفايات إلى الشركة خلال المرحلة المقبلة. وتقوم استراتيجية "بيئة" على نقل الخدمة وتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة النفايات البلدية من خلال تقديم العقود لشركات القطاع الخاص بالتعاون مع شركات عالمية ذات خبرة في مجال إدارة النفايات لضمان جودة الخدمة ومن أجل العمل على تقديمها بأرقى المستويات المتعارف عليها دوليًا. بالإضافة إلى جلب تلك الخبرات إلى السلطنة وتعزيز الكوادر الوطنية. وقد بدأت الشركة عملية نقل الخدمة في السلطنة في نهاية سنة 2015م ولا تزال مستمرة. واستكملت الشركة عملية نقل الخدمة في كل من محافظة جنوب الباطنة وشمال الباطنة ومسندم والداخلية وظفار والظاهرة والبريمي وجنوب الشرقية، والعمل جارٍ لاستكماله في شمال الشرقية.