"الشؤون البلدية بمطرح" تناقش معاناة الأهالي في مناطق الولاية

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح الاجتماعَ السادسَ للعام 2019 للجنة شؤون البلدية، برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع مُناقشة العديد من الموضوعات الخدمية التي تهمُّ الولاية؛ حيث تمَّ في بداية الاجتماع استعراض المحضر السابق والمصادقه عليه، ومتابعة ما تمَّ اتخاذه من إجراءات حيال التوصيات والقرارات التي تمَّ اتخاذها في ذلك الاجتماع.

بعد ذلك، تمَّ استعراضُ خِطاب مَعَالي المهندس رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط، والمتعلق بالخدمات والمشاريع التنموية والتجميلية والخدمية وخدمات التفتيش الفني، ومراقبة تنفيذ المشاريع وآلية توزيعها، ومراقبة الأغذية، والطرق الحديثة في نقل النفايات والقضاء على الظواهر السلبية.

وناقشَ الاجتماعُ موضوعَ "شاطئ عينت"؛ حيث يعاني الصيادون من إشكالية في عملية إخراج قواربهم من المياه إلى اليابسة؛ نظرا لحالة الشاطئ غير الصالحة للاستخدام مع كثرة الصخور المتراكمة.

وبحثَ المُجتمعون مُشكلة المياه المتراكمة بوسط حلة دارسيت الشرقية؛ حيث يُعاني المواطنون والأهالي من جريان المياه في الخور؛ كونها مياهًا غير صالحة؛ مما يُسبِّب الكثيرَ من المشاكل على الأطفال والبيئة المحيطة بالموقع.

وناقشَ الحضور دعوة تجَّار سوقيْ مطرح وروي بحضور مدير بلدية مطرح وضابطي مركز مطرح وروي؛ وذلك لمناقشة مقترحات تطوير الولاية.

واستعرض الاجتماعُ مُعَاناة أهالي دارسيت من الروائح الكريهة والخانقة من مصفاة الفحل، ومناشدة وزارة البيئة والشؤون المناخية وضع حلٍّ لهذه المشكلة. وناقش الحضور مستجدات مشروع سوق المساء.