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"إشراقة" تكرم الفائزين في ملتقى الألعاب الشاطئية والشعبية بالسويق

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 06:34 م بتوقيت مسقط

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السويق – الرؤية

رعت إشراقة، جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية، ملتقى القرحة الثاني للألعاب الشاطئية والشعبية ٢٠١٩ الذي نظمه فريق القرحة الرياضي في ولاية السويق على مدى خمسة أيام. وتضمن الملتقى ألعابا متنوعة ككرة القدم الشاطئية والقفز "بالجواني" وشد الحبل ولعبة الحواليس لكبار السن ولعبة الكراسي للأطفال والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المشاركين بمختلف الأعمار.

وشهد حفل ختام الملتقى، الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخ سعيد بن حمد بن هلال السعدي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السويق وبحضور علي بن عبدالله الغداني نائب رئيس نادي السويق، تسليم الجوائز للفائزين في الألعاب الرياضية والشعبية المختلفة.

وأكّد نيليش كيمجي، عضو مجلس الإدارة في شركة كيمجي رامداس، التزام المجموعة من خلال إشراقة تجاه المجتمعات المحلية في مختلف مناطق السلطنة وخاصة تلك الهادفة لنشر روح التعاون بين فئات المجتمع المختلفة وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المتنوعة بما فيها الألعاب الشعبية التراثية والتي يجب تناقلها إلى الأجيال الجديدة.

وشارك في حفل الختام نحو (١٢٤) من كبار السن والشباب في ألعاب مختلفة توزعت بين الألعاب الرياضية (كرة القدم الشاطئية)، والألعاب الشعبية (لعبة شد الحبل الشعبية)، بالإضافة إلى حوالي (٨٠) طفلاً في لعبة الكراسي ولعبة القفز بالجواني.

 

وتميّز الحفل بمستوى تنافسي عالٍ وتفاعل كبير من المشاركين والحضور، حيث فاز - في لعبة كرة القدم الشاطئية - فريق بطحاء هلال بالمركز الأول وفريق بطحاء العود بالمركز الثاني وحصل على لقب هداف البطولة اللاعب ناصر بن غانم الشيادي، بينما حصل اللاعب نصر بن ناصر الشيادي على لقب أفضل لاعب، وتم اختيار فريق القرحة كأفضل فريق مثالي في لعبة كرة القدم الشاطئية. وحصل فريق البحارة في لعبة شد الحبل على المركز الأول وفريق النواخذة على المركز الثاني، وفي لعبة الحواليس فاز هاشم بن فاضل الشيادي بالمركز الأول وتلاه راشد بن علي الشيادي في المركز الثاني.

ومن جانبه أبدى سعادة الشيخ سعيد بن حمد بن هلال السعدي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السويق وراعي حفل الختام إعجابه بحسن تنظيم الملتقى وحث القائمين والمنظمين على الاستمرار في تنظيم وإقامة مثل هذه الأنشطة والفعاليات في المجتمعات وشجع مؤسسات القطاع الخاص على دعم مثل هذه المبادرات الهادفة.

وأبرز قاسم بن محمد بن خميس الشيادي المشرف العام لملتقى القرحة للألعاب الشاطئية والشعبية الثاني 2019 بولاية السويق دور المجتمعات في تفعيل هذه الأنشطة لما لها من دور اجتماعي كبير يعزز أواصر الألفة والترابط بين أفراد المجتمع، وتقدّم بالشكر لإشراقة كيمجي رامداس ونادي السويق الرياضي على جهودهم الحثيثة في دعم العمل الشبابي بشكل خاص والمجتمعي بشكل عام.

 

 

 

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