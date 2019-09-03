روحاني يمهل الأوروبيين يومين

طهران - الوكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن رد بلاده سيكون سلبيا دائما على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة، وأمهل الأوروبيين حتى الخميس للوصول إلى اتفاق وإلا فإن طهران ستخفض بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأضاف روحاني في جلسة علنية للبرلمان بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة "لم ولن نقرر إجراء مفاوضات ثنائية مع أميركا في أي وقت من الأوقات".

وكشف أن العديد من الأطراف التي لم يسمها قدمت لهم مقترحات بهذا الشأن "ولكننا رفضنا ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرض الاجتماع مع الزعماء الإيرانيين، وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة.

وعاد الرئيس الإيراني ليؤكد أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الدول الأوروبية قبل الخميس المقبل فإن بلاده ستنفذ خطوتها الثالثة بشأن خفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل مفاوضاتها مع شركاء الاتفاق النووي حتى بعد تنفيذ طهران للخطوة الثالثة، مضيفا أن إيران ستعيد النظر في خفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي إذا ما نفذت أوروبا بعض تعهداتها.

وأكد أن طهران قادرة على العودة إلى ما قبل خفض التزاماتها بالاتفاق، واصفا الإجراء بأنه سهل بالنسبة لبلاده. وأضاف أن واشنطن يمكنها العودة إلى مجموعة "خمسة زائد واحد" إذا رفعت كافة العقوبات عن بلاده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن أي دولة لو كانت تعرضت للضغوط التي تتعرض لها بلاده لما كانت صمدت أكثر من ستة أشهر، مبينا أن خطط الإدارة الأميركية في 16 شهرا الماضية كانت فرض عقوبات قاسية على بلاده كي لا تتمكن من الصمود أكثر من ستة أشهر.