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بالفيديو.. 78 قتيلا ومئات الجرحى في السودان

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 12:53 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. 78 قتيلا ومئات الجرحى في السودان

الخرطوم – الوكالات

أسفرت الأمطار والسيول التي ضربت مناطق شاسعة من السودان في الأيام الماضية، عن مقتل 78 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، فضلا عن الأضرار في المرافق والممتلكات.

وتسببت السيول بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية من مستشفيات ومدارس في 14 ولاية سودانية، خصوصا في العاصمة الخرطوم، حيث لا تزال السلطات تحاول حصر الأضرار وعدد الضحايا المرجح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة.

وأشار نائب مفوض العون الإنساني في السودان، محمد فضل الله سراج الدين، إلى أن عدد الأسر المتضررة بلغ 35.239 عائلة، والأفراد 340 ألفا، 45% منهم بولاية النيل الأبيض.

وتعد هذه السيول في السودان الأولى من نوعها منذ 31 عاما، حيث ارتفع منسوب المياه هذا الموسم إلى مستوى يوازي السيول التي شهدتها أقاليم السودان في الفيضان القياسي عام 1988.

وكانت السعودية والكويت وقطر أرسلت طائرات تحمل مساعدات إنسانية ومواد غذائية وإيوائية وصحية لمتضرري الفيضانات والأمطار.

 

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