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"صواريخ حوثية" تعطل الملاحة الجوية في مطار نجران .. و"التحالف" يسقط طائرة مسيرة

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

"صواريخ حوثية" تعطل الملاحة الجوية في مطار نجران .. و"التحالف" يسقط طائرة مسيرة

 

عواصم - الوكالات

أعلن متحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية أن القوة الصاروخية أطلقت اليوم الثلاثاء دفعة صواريخ باليستية من نوع "بدر1"على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف مطار نجران الإقليمي بدفعة من صواريخ "بدر1" تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، ومؤكدا أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".

تجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله كثفت هجماتها على السعودية في الآونة الأخيرة، حيث استهدفت مطارات مدنية مثل أبها ونجران، ومواقع عسكرية مثل قاعدة الملك خالد الجوية، مستخدمة طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

إلى ذلك صرح المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من عمران باتجاه الأراضي السعودية.

وأكد المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع إطلاقات الطائرات دون طيار لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

واعتبر أن المحاولات المتكررة مؤخرا من الحوثيين لاستخدام الدرونات هي "نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرهم الإرهابيين وعتادهم ومعداتهم"، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين "لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ".

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