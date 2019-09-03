وكلاء "العمل" بدول الخليج يستعرضون في مسقط تحديات سوق العمل وتوفير الوظائف للشباب

◄ انطلاق اجتماع وكلاء "التنمية الاجتماعية" بدول مجلس التعاون بمسقط

◄ بدء اجتماع وزراء العمل بمجلس التعاون بدول الخليج العربية.. غدًا

مسقط - الرؤية

عقد صباح أمس الإثنين اجتماع وكلاء العمل بمجلس التعاون بدول الخليج العربية، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الخامس لوزراء ووكلاء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه السلطنة ممثلة في وزارتي القوى العاملة والتنمية الاجتماعية خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وبدأ الاجتماع بكلمة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل رئيس الجلسة رحب في بدايتها بأصحاب السعادة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور مدير عام المكتب التنفيذي والوفود المُرافقة لهم. وأكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية واجتماعات لجان وزراء العمل بدول المجلس التي تحققت من خلالها إنجازات ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون لتطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول الخليج. وقال العامري إن الآمال ستبقى معقودة على دول المجلس لمواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول إلى نتائج تؤدي إلى نقلة نوعية في مسيرة المجلس، وتزيد من أواصر التعاون والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وتابع سعادته أنَّ هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة، مؤكداً أن ذلك يؤثر على جميع دول المجلس نتيجة تقاربها في الظروف والموارد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، مما يجعل من مصلحة هذه الدول أن تستمر بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمُواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة، وخصوصاً في مجالات القوى العاملة وسوق العمل، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة تخدم المواطن الخليجي، وتوفر له ما يطمح إليه من حياة كريمة وعمل منتج، وتفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول المجلس.

بعدها ألقى سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قال فيها إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من برامج ومشروعات عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، والتطلع للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى توفير بيئة عمل خليجية متكاملة ومستدامة في مجال العمل والقوى العاملة في دول المجلس.

وشهد الاجتماع استعراض الأعمال التحضيرية لاجتماع وزراء العمل بمجلس التعاون بدول الخليج العربية المقرر عقده غدا الأربعاء، من خلال مناقشة قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، وبرامج العمل لزيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل بدول مجلس التعاون، كما ناقش الاجتماع السماح بممارسة أنشطة التوظيف الأهلية، واستقدام القوى العاملة في غير دولهم، وأهداف التنمية المستدامة.

وتطرق الاجتماع إلى تقرير تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل، والتنسيق حول المؤتمرات العربية والدولية والتعاون الدولي، إضافة إلى مناقشة حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول مجلس التعاون، إلى جانب المواضيع المقترحة من الدول الأعضاء، ومشروع موازنة عام (2020) لإدارة العمل في المكتب التنفيذي، ومشاركة مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020.

من جانبٍ آخر، تستضيف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمسقط اليوم الثلاثاء الاجتماع الخامس لوكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث يبدأ الاجتماع بكلمة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، يعقبه إلقاء كلمة من قبل سعادة الدكتور عادل خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم يتطرق أعضاء الاجتماع لمناقشة العديد من البنود التي تهم الشأن الاجتماعي لدول المجلس الخليجي.