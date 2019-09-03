بريطانيا: جونسون يبحث إجراء انتخابات مبكرة مع احتدام معركة "بريكست"

لندن - الوكالات

يبحثُ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا رغب أعضاء البرلمان في الحيلولة دون الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهزيمة الحكومة هذا الأسبوع.

وتجري "مناقشات حية" في مقر رئيس الوزراء، حول طلب موافقة البرلمان على إجراء انتخابات مبكرة، لكن لم يتخذ بعد قرار نهائي في هذا الصدد. ويحشد الوزراء السابقون في حزب المحافظين الحاكم قواهم مع حزب العمال المعارض، من أجل وقف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ووسط التكهنات المتزايدة، فمن المقرر أن يعقد جونسون اجتماعا لمجلس وزرائه ليتحدث مع أعضاء حزب المحافظين في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء قد قال إن بريطانيا يجب أن تترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق؛ مما دفع عدد من أعضاء البرلمان إلى توحيد جهودهم من أجل منع خروج بريطانيا بدون اتفاق. ويتوقع أن يقدم هؤلاء مشروع تشريع اليوم لوقف الخروج بلا اتفاق، بناء على بعض القواعد البرلمانية المتبعة في بحث الأمور المهمة والمستعجلة.

وحذر حزب المحافظين المتمردين من أعضائه، الذين يدعمون تلك الخطوة، بالطرد من الحزب وعدم اختيارهم للترشح في أي انتخابات مقبلة.

وقال متحدث باسم مقر رئيس الوزراء إنَّ الحكومة تتعامل مع التصويت بشأن بريكست هذا الأسبوع على أنه ثقة في الحكومة، وهذا يعني فتح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة إذا خسرت الحكومة التصويت. وتصرُّ شخصيات قيادية في حزب المحافظين، بالرغم من التهديد بالطرد، على المضي قدما في تمرير تشريع يطلب من رئيس الوزراء السعي إلى تمديد فترة بريكست إن لم يستطع التوصل إلى اتفاق.

وإذا أراد جونسون إجراء انتخابات مبكرة هذا الخريف، فينبغي عليه الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضوا. وإذا تمكن من ذلك، فإنه يستطيع تحديد تاريخ للاقتراع، وهي مسألة قد تستغرق وقتا، وعرضه على الملكة.

وإذا حل البرلمان يوم الجمعة، فإن أقرب موعد محتمل للانتخابات سيكون الجمعة 11 أكتوبر. ونظرا لأن الاقتراع يكون عادة يوم الخميس، فربما تجرى الانتخابات، على الأغلب، الخميس 17 أكتوبر. ولكن أعضاء البرلمان -الذين يساندون الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، ومن يريدون البقاء في الاتحاد- قلقون من احتمال إرجاء رئيس الوزراء للاقتراع حتى بداية نوفمبر، بعد موعد خروج بريطانيا بالفعل من الاتحاد، ويؤدي هذا إلى استحالة وقف بريكست بدون اتفاق.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربن، إن بريطانيا "تحتاج" إلى إجراء انتخابات عامة، لأن هذا "سيعطي الناس الفرصة للاختيار بين اتجاهين مختلفين للبلاد". ورفض كوربن تحذيرات زعيم حزب العمال السابق، توني بلير، الذي قال إن إجراء انتخابات مبكرة "فخ"، وإن جونسون قد يفوز فيها، لأن "بعض الناس قد يخشى من فكرة تولي كوربن رئاسة الوزراء أكثر".