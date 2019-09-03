"نيران صديقة" في اليمن.. السعودية تواجه مصاعب في الحفاظ على تماسك "التحالف"

عواصم - الوكالات

تبذل السعودية جهودًا كبيرة للحفاظ على تماسك تحالف عسكري يحارب الحوثيين في اليمن، بعد أنْ انقلبت جماعات محلية من أعضاء التحالف على بعضها البعض في صراع على السلطة، تسبب في توتر التحالف الذي أبرمته المملكة مع الإمارات -شريكها الرئيسي في المنطقة.

وتدخَّلت الإمارات -القوة الثانية في التحالف- علانية لصالح الانفصاليين الجنوبيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من السعودية من أجل السيطرة على الشطر الجنوبي من اليمن، وشنت غارات جوية على القوات الحكومية التي تحاول استعادة سيطرتها على مدينة عدن الساحلية مقر الحكومة اليمنية المؤقت.

ويهدِّد هذا التصعيد بإلحاق مزيد من الضرر بالتحالف السعودي الإماراتي وتشجيع حركة الحوثي التي قام التحالف لمحاربتها. وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات لوضع نهاية للصراع المستمر منذ أربع سنوات ونصف السنة، والذي يعتبر إلى حدٍّ كبير حربًا بالوكالة بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران.

وسيطر انفصاليون تدعمهم الإمارات ويطالبون بالحكم الذاتي في الشطر الجنوبي من اليمن على مدينة عدن قاعدة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في أوائل أغسطس، بعد أن اتهموا حزبا متحالفا مع هادي بالتواطؤ في هجوم حوثي على قواتهم.

وكان الطرفان حليفين اسميا تحت راية التحالف المدعوم من الغرب الذي تدخل في اليمن في مارس 2015 لمحاربة جماعة الحوثي، بعد أن أطاحت بالرئيس هادي من مقر الحكم في العاصمة صنعاء في 2014. لكن ظل لكل طرف منهما أهدافه الخاصة المختلفة.

ودعتْ السعودية والإمارات إلى إجراء محادثات لتسوية الأزمة. وأصرَّت حكومة هادي على ضرورة أن يتخلى الانفصاليون أولا عما سيطروا عليه، وأن تتوقف الإمارات عن دعم المقاتلين الجنوبيين الذين دربتهم وسلحتهم.

وقال المجلسُ الانتقاليُّ الجنوبي الانفصالي إنه لن ينسحب حتى يتم استبعاد حزب الإصلاح الإسلامي والشماليين من مواقع السلطة في الجنوب. وحاول مقاتلو المجلس الانتقالي توسيع نطاق نفوذهم في الجنوب لكن القوات الحكومية صدتهم. وحاولت تلك القوات استعادة عدن لكنها تقهقرت عندما هاجمتها مقاتلات الإمارات. وقالت أبوظبي إنها استهدفت ”منظمات إرهابية".

وانتقدت الإمارات حكومة هادي ووصفتها بأنها غير فعالة ودعت إلى تشكيل حكومة أكثر شمولا، في الوقت الذي عزز فيه الانفصاليون مواقعهم في عدن. وطلب هادي الذي يقيم في الرياض من السعودية وقف ما وصفه بالتدخل الإماراتي.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في إفادة مؤخرا "السعودية تجد نفسها في مأزق. فمن الممكن أن يؤدي عمل سعودي عنيف للجم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حرب أهلية داخل حرب أهلية أبعد ما يكون حلفاء الرياض عن التأكد من النصر فيها". وأضافت: "وعلى النقيض، فإن الفشل في التحرك أو تقديم ما تعتبره الحكومة تنازلات شديدة السخاء للمجلس الانتقالي الجنوبي... قد يبث الفتنة في صفوف حكومة هادي و(حزب) الإصلاح".

وشكلت السعودية التحالف سعيا لتحييد الحوثيين الذين تخشى أن تستغلهم إيران في إقامة نفوذ لها على حدود المملكة. وتزيد الأزمة الحالية من الصعوبات التي تواجهها الرياض في إضعاف الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المراكز العمرانية الكبرى، كما أنها تشير إلى أن المواجهة في عدن دليل على عجز هادي عن الحكم.

ومن ناحية أخرى، صعَّد الحوثيون هجماتهم على السعودية وأصابوا منشآت في قطاع الطاقة مرتين في المملكة -ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقلَّصت الإمارات وجودها في اليمن في يونيو الماضي، مع تصاعُد الانتقادات الغربية للتحالف؛ مما ألقى بمسؤولية حرب لا تحظى بتأييد شعبي على عاتق السعودية.

وقال دبلوماسيون إن الهدف من تقليص وجود الإمارات في اليمن هو إبراز أبوظبي في صورة الشريك الأكثر نضجا وصانع السلام، في وقت ضغط فيه الحلفاء الغربيون للمطالبة بإنهاء الحرب التي سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى ودفعت باليمن إلى شفا المجاعة. وقالت أبوظبي إن قرارها تطور طبيعي في ضوء هدنة رعتها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية في غرب البلاد، والتي حاول التحالف مرتين في العام الماضي السيطرة عليها. وأضافت أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب وسائل سياسية لا عسكرية.

ويقول الدبلوماسيون إن هذا يرجع إلى قبول الإمارات عدم إمكانية التوصل إلى حل عسكري نتيجة للانتقادات العالمية للضربات الجوية التي يشنها التحالف، والتي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين وأدت لأزمة إنسانية. وعجلت التوترات بين إيران والولايات المتحدة والتي تهدد بإشعال حرب في الخليج بهذه الخطوة من جانب الإمارات.

ومع تبدد الخيارات العسكرية، تحول اهتمام الإمارات إلى مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. ويقول المحللون إن السعودية تريد إبعاد الخطر الحوثي وتأمين حدودها في حين أن الهاجس الرئيسي لدى الإمارات هو القضاء على المتشددين الإسلاميين وتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر. وتؤيد أبوظبي الآن تعديل حكومة هادي بحيث تشمل المجلس الانتقالي الجنوبي وإضعاف سطوة حزب الإصلاح الذي ترى فيه فرعا من جماعة الإخوان المسلمين. وتغض الرياض الطرف عن الحزب لأنه يساند هادي. غير أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد لا يتمتع بتأييد واسع. ويهدد تحرك المجلس بإذكاء الاقتتال في المنطقة الرئيسية الخاضعة لسيطرة التحالف وتشجيع تنظيمات متشددة مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية بين القوى العديدة المزعزعة للاستقرار في اليمن.