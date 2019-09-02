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مقتل 34 شخصا في حريق سفينة على السواحل الأمريكية

الإثنين 02 سبتمبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

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كاليفورنيا - الوكالات

لقي 34 شخصا مصرعهم على متن سفينة كانت تبحر قبالة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إثر حريق نشب على متنها، فيما تمكن أفراد الطاقم من النجاة.

وقالت السلطات المحلية في كاليفورنيا إن الحريق اندلع في سفينة Conception حينما كانت تبحر بالقرب من جزيرة سانتا كروز غربي مدينة لوس أنجلوس.

وكان على متن السفينة 39 شخصا، بينهم 34 راكبا. وأكد خفر السواحل في الولاية أن أفراد الطاقم الخمسة الذين تم إنقاذهم أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحريق.

وأضاف خفر السواحل أن السفينة المنكوبة تجارية يبلغ طولها 25 مترا واستخدمت من قبل غواصين.

وأكدت السلطات أن الجزء الطافي فوق الماء من Conception احترق بالكامل.

 

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