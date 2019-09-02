الإثنين, 02 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

الناقد إبراهيم خليل يضع "روايات عربية تحت المجهر"

الإثنين 02 سبتمبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

الناقد إبراهيم خليل يضع "روايات عربية تحت المجهر"

 

عمّان- العمانية

يتضمن كتاب "روايات عربية تحت المجهر" للناقد د.إبراهيم خليل، 25 فصلاً، تدرس أعمالاً روائية تمثل المنطقة العربية وتتسم بالتنوع في أساليبها وتقنياتها وثيماتها.

ويتناول الكتاب الصادر عن دار فضاءات للطباعة والنشر والتوزيع، روايات: "صالح هيصة" لخيري شلبي من مصر، و"خيمة بيضاء" لليانة بدر و"مجانين بيت لحم" لأسامة العيسة و"الرقص الوثني" لإياد شماسنة و"أبواب ومفاتيح" لسوزان دروزة من فلسطين، و"صمت يتمدد" لسليمان الشطي من الكويت، و"الطريق إلى بلحارث" لجمال ناجي و"ذئب الله" لجهاد أبو حشيش و"خبز وشاي" لأحمد الطراونة و"حيث يسكن الجنرال" و "أفرهول" لزياد محافظة و"الخاسرون" لزياد قاسم من الأردن.

ويتوقف الناقد عند الأعمال الروائية: "ذاكرة الظل" لفتحية بن فرج من تونس، و"الشمعة والدهاليز" للطاهر وطار من الجزائر، و"ظل الغريب" و"في بلاد نون" للمغربي أحمد المديني.

ويناقش الكتاب أربع روايات من العراق، هي: "خاتون بغداد" لشاكر نوري، و"في مديح الحب الأول" لعلي خيون، و"العتبات" لهدية حسين، و"فرانكشتاين في بغداد" لأحمد سعداوي.

ويعاين خليل روايتَي "ملكوت البسطاء" لخيري الذهبي و"بيت الكراهية" لمحمد برهان من سوريا، وثلاث روايات من السعودية هي "سيقان ملتوية" لزينب حفني، و"عيون قذرة" لقماشة العليان، و"المنبوذ" لعبدالله زايد.

ويستنتج المؤلف من دراساته النقدية لهذه الروايات أن مؤلفيها بينهم قدر محدود من المفاهيم المشتركة، وقدر أكبر من الاختلاف، وهذا أمر طبيعي نظراً لتنوع البيئات الثقافية، ولاختلاف تجارب الكتّاب، وتباين درجات اقترابهم من الوعي الفني بطبيعة الرواية، واختلافها عن سوق الحوادث والحكايات في إطار عشوائي يفتقر إلى الدراية بفنية السرد واطّراد متوالياته.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مارس 2019

روايات مموهة!

المزيد

21 مايو 2018

علماء تحت المجهر ٣

المزيد

14 مايو 2018

علماء تحت المجهر (2)

المزيد

25 أكتوبر 2015

الخليج تحت المجهر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الرؤية" تنفرد بنشر تفاصيل اختلاس المال العام بـ"التربية والتعليم"

المحليات - تعليم

تكريم المشروعات الفائزة بمسابقة "عمان بلوكتشين".. ومناقشة مستقبل العملات الرقمية في ختام الملتقى

الاقتصاد - محلي

حمود بن فيصل: نهج التدرج في الممارسة الشورية عزز من نضج التجربة بمفهومها الحديث

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": توظيف التكنولوجيا محليا على رأس أولويات "إستراتيجية التصنيع 2040"

الاقتصاد - محلي

111 ألف طالب وطالبة يدفعون ثمن تراجع نصيب "التربية والتعليم" من الموازنة العامة للدولة

الاقتصاد - محلي

إسدال الستار على معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك في ظفار.. و7 قضايا تشعل المناظرات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بالقطاعين العام والخاص

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة