مضاعفة بيانات "أوريدو" خلال إجازات نهاية الأسبوع

مسقط - الرؤية

تَطْرح Ooredoo عرضَ بيانات نهاية الأسبوع، ويشمل تقديم 100% بيانات إضافية خلال إجازة نهاية الأسبوع. ويتوافر العرض لعملاء الإنترنت المنزلي السريع الجدد والحاليين المشتركين بعقود لمدة 12 و24 شهرا؛ حيث أصبح بإمكانهم الاستمتاع ببيانات مضاعفة مجاناً خلال أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويستمرُّ العرض لمدة 3 أشهر، ويهدف لترسيخ مكانة Ooredoo كرائدة تجربة البيانات بالسلطنة.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: هدفنا تزويد عملائنا بعروض مميزة وحصرية تَضْمَن بقاءهم على اتصال دائم دون انقطاع. ومن خلال العرض، أصبحَ بإمكان عملاء الإنترنت المنزلي السريع الاستمتاع بمتابعة مقاطع الفيديو والتنزيل والتحميل بسرعة ومرونة في مختلف أنحاء السلطنة. ولأننا نُدرك أنَّ عملاءنا يستخدمون بيانات أكثر خلال إجازة نهاية الأسبوع، فيسعدنا أن نقدم لهم 100% بيانات إضافية لنثري تجربتهم بخدمة سريعة تلبي متطلباتهم.

وتوفر Ooredoo باقات الإنترنت المنزلي بقيمة مخفضة لضمان استمتاع العملاء المشتركين بعقود لمدة 12 و24 شهر بإنترنت موثوق ودون انقطاع. وتتضمَّن عقودَ الباقات لمدة 12 شهر بيانات تصل إلى 600 جيجابايت، بينما توفِّر العقود لمدة عامين بيانات تصل إلى 1,000 جيجابايت. ويمكن للعملاء تخصيص باقاتهم؛ حيث تشمل مزايا غير مسبوقة بما في ذلك خدمة التركيب والتشغيل المجانية وبيانات دون توقف وتغطية في مختلف أنحاء السلطنة. ولا تقتصر المزايا على ذلك فحسب، بل تشمل تركيبا مجانيا و500 دقيقة مكالمات محلية للخط الثابت؛ بما يرفد العملاء بقيمة أكبر وخدمة اتصال أفضل تلبي تطلعاتهم.