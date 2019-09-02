القبض على 4 ملثمين بتهمة السرقة بالإكراه بشمال الباطنة

شمال الباطنة - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بإلقاء القبض على 4 أشخاص مُلثّمين بتهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الشرطة في مواقع مختلفة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.