القبض على 4 ملثمين بتهمة السرقة بالإكراه بشمال الباطنة

شمال الباطنة - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بإلقاء القبض على 4 أشخاص مُلثّمين بتهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الشرطة في مواقع مختلفة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
الإثنين 02 سبتمبر 2019 12:59 م بتوقيت مسقط
شمال الباطنة - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، بإلقاء القبض على 4 أشخاص مُلثّمين بتهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الشرطة في مواقع مختلفة، وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهم.
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