البدواوية تستعرض "غارقون في الخطيئة" بفرع "الكتاب والأدباء" بالبريمي

البريمي- سيف المعمري

استضاف فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء في البريمي الكاتبة الدكتورة فوزية البدواوية في رمسة ثقافية للحديث عن كتابها "غارقون في الخطيئة" وهو كتاب يتضمن مجموعة من القصص الواقعية حول قضية الابتزاز الإلكتروني، وغير الإلكتروني، وبذلك تكون الدكتورة فوزية البدواوي أول كاتبة تخصص كتابا عن هذه القضية وتضع يدها على جرح ضحايا الابتزاز، وأدار الرمسة أحمد البحري.

وتحدثت الدكتورة البدواوية عن معنى الابتزاز، وأسبابه، وكيفية الوقاية منه، ثم استعرضت بعض القصص الموجودة في الكتاب، مع ذكر بداياتها في الكتابة، كما تحدثت عن الفرق بين الرواية والقصة وأيّهما الأقرب إلى نفسها، وكيف بدأت بسرد روايات اجتماعية مثل (خطان متوازيان، حضور من سراب، وذاكرة من حنين)، وكيف دخلت إلى أدب الجريمة، وسبب اختيارها موضوع الابتزاز للحديث عنه، كما تطرقت إلى ذكر بعض المعلومات الخاصة بالابتزاز العاطفي، والذي نُمارسه على بعضنا البعض كل يوم دون أن نشعر.

يشار إلى أنَّ الكاتبة البدواوية بصدد إصدار روايتها الرابعة والتي ستحمل طابعًا اجتماعيًا أسرياً، في محاولة لمواصلة رسالتها في توعية المجتمع وتثقيفه في قالب روائي وقصصي مشوّق.