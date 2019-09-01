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"عينت" تدعم انتشار إطارات "جيتي" في السلطنة

الأحد 01 سبتمبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

"عينت" تدعم انتشار إطارات "جيتي" في السلطنة

 

مسقط – الرؤية

تُركز العلامة التجارية "جيتي" للإطارات في مصانعها الثمانية في الولايات المُتحدة الأمريكية، والصين وإندونيسيا، على وضع أنظمة صارمة لمُراقبة الجودة وتلبية المواصفات الدولية للحصول على نتاج مثالي في الأمن والسلامة.

ويقع المكتب الرئيسي في سنغافورة وتُغطي العلامة التجارية أكثر من 130 دولة حول العالم، وترتبط جيتي بمعايير عالية من إجراءات مراقبة وضبط الجودة، مرافق البحث والتطوير من الدرجة الأولى، تكنولوجيا السيارات الرياضية إلى جانب الثقة التي بنتها على مدى أكثر من 60 سنة.

وتقدم إطارات جيتي في السلطنة عبر شركة عينت للسيارات، كجزء من مجموعة تاول الناجحة، والمعروفة بالمتانة والموثوقية والسلامة وأفضل جودة لقطع الأميال والأفضل أداءً على الإطلاق.

ويعبر العملاء في السلطنة ومختلف أنحاء العالم ممن جربوا أداء إطارات جيتي بأنفسهم عن سعادتهم بالقيمة العالية للإطارات التي لا تُضاهى. وتسعى إطارات جيتي إلى كسب رضا زبائنها من خلال التشكيلة المُتكاملة لجميع أنواع السيارات بدءاً من المركبات فائقة الأداء، والسيارات الصغيرة الفخمة، وكروسوفر، وسيارات الدفع الرباعي إلى الحافلات والشاحنات الخفيفة والتجارية وسيارات السباق.

وتتميز إطارات جيتي المعروفة باستخدامها لأميال إضافية وذات المدى الطويل التي تجلب الاطمئنان وراحة البال للعملاء.

وقال مُتحدث من شركة عينت للسيارات إنَّ إطارات جيتي تزداد شعبية في السلطنة، خاصة فيما يتعلق بفئة الشاحنات وحافلات النقل العامة مع زيادة المبيعات المؤسسية. وقد تمكنت باقات الأسعار المناسبة والمعقولة على الرغم من المسيرات الصعبة، من تقديم حزمة متكاملة للزبائن لتجعلهم أكثر سعادة ورضا.

 

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