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الإعصار دوريان يشتد ويبلغ الفئة الخامسة .. وتواصل مستمر بين الملحقية العمانية والطلاب

الأحد 01 سبتمبر 2019 05:37 م بتوقيت مسقط

الإعصار دوريان يشتد ويبلغ الفئة الخامسة .. وتواصل مستمر بين الملحقية العمانية والطلاب

واشنطن - الوكالات

اشتد الإعصار دوريان، اليوم الأحد، وبلغ الفئة الخامسة، بحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي.

وكان "دوريان" قد تحرك صوب الشمال الغربي، وهو يتجه ببطء في المحيط الأطلسي صوب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولينا الأميركية كما لا تزال ولاية فلوريدا أيضا في طريقه.

وقالت السلطات التي تمثل التجمعات السكانية على طول الساحل الشرقي لفلوريدا إن على السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من أن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم قد يتفادون التعرض لاجتياح مباشر من الإعصار الخطير.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن هناك "تغيرا ملحوظا" منذ مساء الجمعة مع إظهار أحدت التنبؤات أن بؤرة العاصفة قد تتجه شمالا وتبقى بعيدا في البحر.

لكن المركز حذر من أن مسار الإعصار يظل عصياً على التوقع وقد يشكل خطرا داهما على جزر البهاما وعلى الملايين الذين يعيشون على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.

وأضاف المركز أن دوريان محمل حاليا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى شمال غربي جزر البهاما يوم الأحد ويقترب من الساحل الشرقي لفلوريدا مساء الاثنين ويظل قربها خلال يوم الثلاثاء.

وبعد التركيز في السابق على وصول الإعصار المحتمل إلى اليابسة في فلوريدا قال مدير مركز الأعاصير كين غراهام إن ولايات أخرى في جنوب شرقي الولايات المتحدة يجب أن تتأهب، وأضاف "على جورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولينا الانتباه أيضا".

وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولينا حالة الطوارئ.

إلى ذلك بدأ طلابنا العمانيين الدارسين في الجامعات بفلوريدا الأمريكية تنفيذ خطة الإخلاء، وذلك بعد أن نشرت الملحقية الثقافية العمانية بواشنطن تعميمًا بالإخلاء لطلابنا، بسبب اقتراب إعصار دوريان من الولاية.

وبدأ طلابنا بالتوجه إلى أماكن الإخلاء وهي:

‏1-Florida International University

‏2- University of Central Florida

‏3- Florida Institutions of Technology.

4 مدينة تامبا للغرب

وأكدت الملحقية في واشنطن بأنها ستقوم بتعويض الطلبة على حجوزات الفندق والمواصلات والمأكل والمشرب، منبهةً الجميع الحفاظ على الإيصالات ورفعها للمرشد الأكاديمي في الملحقية.

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