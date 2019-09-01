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مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

الأحد 01 سبتمبر 2019 05:18 م بتوقيت مسقط

مغردون إماراتيون يثيرون غضب حاكم دبي ووزير الخارجية

 

دبي - الوكالات

ترأس الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي.

وتم خلال الاجتماع توجيه المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا.

وقال بن راشد في رسالة وجهها للإماراتيين بمناسبة العام الدراسي الجديد: "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين".

وأضاف "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات".

من جانبه علق وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان على أقوال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكتب على "تويتر": "التغريد من أجل الوطن يزيده ولا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه.. التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكرا محمد بن راشد".

وأكد متفاعلون أن حكام دولة الإمارات أرادوا توجيه رسائل مبطنة لبعض النشطاء الإماراتيين، واشاروا إلى حمد المزروعي وضاحي خلفان، حيث قالوا إن تغريداتهم وتدويناتهم تسببت في إحداث لغط وإحراج مع دول أخرى.

 

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